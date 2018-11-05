12:30 | Футбол — Лига чемпионов

"Ливерпуль" не возьмет Шачири на игру в Белграде, чтобы не провоцировать сербских фанатов

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Полузащитник "Ливерпуля"  Джердан Шачири не поедет с командой на матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Црвеной Звездой" в Белград. "Красные" подтвердили, что выступающий за сборную Швейцарии уроженец Косова не примет участия в игре.

Английские СМИ отмечают, что это решение тренерского штаба "Ливерпуля" обусловлено соображениями безопасности, поскольку присутствие Шачири может спровоцировать сербских болельщиков.

Напомним, что Шачири оказался в центре скандала на ЧМ-2018, когда забил гол в ворота сборной Сербии и изобразил руками орла – символ Албании.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 4-й тур. "Порту" - "Локомотив", ЦСКА - "Рома"
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