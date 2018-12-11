"Ливерпуль" – "Наполи": прямая трансляция – в 23.00

Сегодня, 11 декабря, стартует шестой тур группового турнира Лиги чемпионов. Одной из центральных игр вечера станет битва "Ливерпуля" и "Наполи" и "ПСЖ". Матч состоится на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле, стартовый свисток прозвучит в 23.00 по Москве.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Ливерпуль" – "Наполи".

В группу С Лиги чемпионов одна из самых закрученных интриг перед последним туром. На выход в плей-офф претендуют "Наполи", "ПСЖ" и "Ливерпуль". Пока на первом месте с девятью очками "Наполи", на втором месте расположился "ПСЖ", у него восемь баллов, у третьего "Ливерпуля" – шесть. В то же время "парижане играют с "Црвеной Звездой". "Наполи", чтобы пройти дальше достаточно любого результата, кроме поражения со счетом 0:1 или любого другого с разницей в два и более мяча.

После матча "Ливерпуль" – "Наполи" на сайте "СЭ" вас будут ждать обзор игры, видео голов (хайлайты), мнения тренеров, экспертов и другие материалы об играх Лиги чемпионов.

"Ливерпуль" – "Наполи": Лига чемпионов, ЛЧ, 6-й тур, 11 декабря 2018 года, прямая трансляция матча, начало – 23.00 (мск)