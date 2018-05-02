"Ливерпуль": "Киев, мы идем!"

Официальный твиттер "Ливерпуля" прокомментировал выход команды в финал Лиги чемпионов, где сыграет против "Реала". "Красные" прошли "Рому" в полуфинале (5:2, 2:4).

- Киев, мы идем! - говорится в сообщении. Финал турнира пройдет 26 мая.

Рим вечен! Но в финал идет "Ливерпуль" //

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