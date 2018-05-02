"Ливерпуль": "Киев, мы идем!"

Официальный твиттер "Ливерпуля" прокомментировал выход команды в финал Лиги чемпионов, где сыграет против "Реала". "Красные" прошли "Рому" в полуфинале (5:2, 2:4).
- Киев, мы идем! - говорится в сообщении. Финал турнира пройдет 26 мая.
Рим вечен! Но в финал идет "Ливерпуль" //
Результаты матчей и календарь плей-офф Лиги чемпионов
YYEEEEESSSSSSSSSS!!!! Kiev here we come!!! 🙌🙌🙌 pic.twitter.com/NIVKjLHCiy– Liverpool FC (@LFC) 2 мая 2018 г.
Бронзовый Солдат
А киев - это где? И куда они все идут?
00:58
VadSopin
киев ржу
00:10