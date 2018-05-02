23:58 2 мая | Футбол — Лига чемпионов

"Ливерпуль": "Киев, мы идем!"

2

Официальный твиттер "Ливерпуля" прокомментировал выход команды в финал Лиги чемпионов, где сыграет против "Реала""Красные" прошли "Рому" в полуфинале (5:2, 2:4).

- Киев, мы идем! - говорится в сообщении. Финал турнира пройдет 26 мая.

Рим вечен! Но в финал идет "Ливерпуль" //
Результаты матчей и календарь плей-офф Лиги чемпионов

 

 

 

Рома - Ливерпуль

 

2
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

Бронзовый Солдат

А киев - это где? И куда они все идут?

00:58

VadSopin

киев ржу

00:10

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!