"Ливерпуль" и "Рома" повторили рекорд Лиги чемпионов

"Ливерпуль" и "Рома" в полуфинальном противостоянии Лиги чемпионов забили друг другу 13 голов (5:2, 2:4 в пользу британцев) и повторили рекорд турнира. Настолько результативно выступали ранее только "Бавария" и "Спортинг" в 1/8 финала сезона-2008/09. Немцы победили с общим счетом 12:1 (7:1, 5:0).

По 12 мячей забивалось парами "Вердер" - "Лион" (2005 год, 0:3, 2:7), "Ливерпуль" - "Челси" (2009 год, 1:3, 4:4), "Байер" - "Бавария" (2012 год, 1:3, 1:7), "Бавария" - "Арсенал" (2017 год, 5:1, 5:1) и "Манчестер Сити" - "Монако" (2017 год, 5:3, 1:3).

Самое результативное полуфинальное противостояние относилось к сезону-1997/98, когда "Ювентус"​ обыграл "Монако" с общим счетом 6:4 (4:1, 2:3). (Кирилл БУРДАКОВ)