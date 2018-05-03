"Ливерпуль" и "Реал" в Киеве планируют поддержать по 50 болельщиков из российских фан-клубов

Председатель фан-клуба "Ливерпуля" в России Сергей Петров сообщил "СЭ", что на финальный матч Лиги чемпионов с "Реалом" собираются прилететь до 50 болельщиков "красных" с российским паспортом.

- Пока договариваемся и ищем варианты поездок, через неделю будет известно точно, – заявил Павлов. – На данный момент от нашего фан-клуба поедет человек 50, но могут отсеяться.

По информации "СЭ", 50 представителей официального фан-клуба мадридского "Реала" собираются посетить финал главного еврокубка в столице Украины.

Напомним, финальный матч пройдет в Киеве 26 мая (начало - в 21.45 по московскому времени). (Евгений БЕЛОУСОВ)