"Ливерпуль" и "Порту" не забили голов в ответном матче

"Ливерпуль" и "Порту" сыграли вничью в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов - 0:0. В первой игре англичане обыграли португальцев со счетом 5:0. "Красные" вышли в четвертьфинал турнира.

Лига чемпионов

1/8 финала

Ответный матч

"Ливерпуль" (Англия) - "Порту" (Португалия) - 0:0

"Ливерпуль": Кариус, Гомез, Матип, Ловрен, Морено, Эмре Джан (Клаван, 80), Хендерсон, Милнер, Мане (Салах, 74), Роберту Фирмину (Ингс, 62), Лаллана.

"Порту": Касильяс, Макси Перейра, Фелипе, Рейес, Далот, Бруну Кошта, Оливер, Андре (Сержиу Оливейра, 62), Корона, Абубакар (Гонсалу Пасьенсия, 80), Уорис (Рикарду Перейра, 68).

Предупреждения: Андре, 34. Хендерсон, 59. Далот, 90+2.

Судья: Цвайер (Германия).

6 марта. Ливерпуль. Стадион "Энфилд".

Первый матч - 5:0.