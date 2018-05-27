"Ливерпуль" и его болельщики вернулись на родину

"Ливерпуль" и болельщики клуба вернулись в Англию, где фотографы запечатлели их грустные лица.

Самолет команды приземлился в "Ливерпуле" через несколько часов после окончания финала Лиги чемпионов против "Реала" (1:3). Игроки во главе с главным тренером Юргеном Клоппом выглядели мрачными и подавленными. Антигерой встречи вратарь Лорис Кариус, который допустил две результативные ошибки, прикрыл лицо рукой, как только завидел фотографов. Нападающий команды Мохамед Салах держал травмированную руку в специальной лангетке.

Вслед за футболистами на родину вернулись и болельщики, которые также выгледели расстроенными.