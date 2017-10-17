"Ливерпуль" делит рекорды по самой крупной домашней и выездной победе в Лиге чемпионов

"Ливерпуль" стал автором самой крупной выездной победы в Лиге чемпионов. В матче группового турнира против "Марибора" клуб забил 7 безответных голов и повторил рекорд матчей "Жилина" - "Марсель" (сезон-2009/10) и БАТЭ - "Шахтер" (2014/15).

Отметим, что "Ливерпуль" также делит рекорд по самой крупной победе в домашнем матче турнира - в сезоне 2007/08 он разгромил дома "Бешикташ" 8:0, с таким же счетом "Реал" победил "Мальме" в сезоне-2015/16.