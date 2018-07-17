Литовская "Судува" выбила АПОЭЛ из Лиги чемпионов

Литовская "Судува" удачно прошла 1-й отборочный раунд Лиги чемпионов, несмотря на поражение в ответном матче от кипрского АПОЭЛ - 0:1. В первой игре литовцы победили со счетом 3:1.

Также в следующий раунд отбора вышли "Мальме" (Швеция), "Маккаби" (Беэр-Шева, Израиль), "Кукеши" (Албания) и ХИК (Финляндия).

Лига чемпионов

1-й отборочный раунд

Ответные матчи

АПОЭЛ (Кипр) - "Судува" (Литва) - 1:0 (1:0)

Гол: Поте, 20 (1:0).

Судья: Нюберг (Швеция).

17 июля. Никосия. Стадион GSP.

Первый матч - 1:3.

"Мальме" (Швеция) - "Дрита" (Косово) - 2:0 (0:0)

Голы: Страндберг, 55 (1:0). Ларссон, 60 (2:0).

Судья: Коприва (Люксембург).

17 июля. Мальме. Стадион Swedbank Stadium (Malmo New Stadium).

Первый матч - 2:0.

"Хапоэль Беэр-Шева" (Израиль) - "Флора" (Эстония) - 3:1 (2:0)

Голы: Эзра, 15 (1:0). Маман, 27 (2:0). Меликсон, 48 (3:0). Аллику, 86 (3:1).

Судья: Мусял (Польша).

17 июля. Беэр-Шева. Стадион Yaakov Turner Toto Stadium.

Первый матч - 4:1.

"Валлетта" (Мальта) - "Кукеши" (Албания) - 1:1 (0:0)

Голы: Малано, 67 (1:0). Джария, 84 (1:1).

Удаление: Згуро (Кукеши), 87.

Судья: Паяч (Хорватия).

17 июля. Та Кали. Стадион Centenary.

Первый матч - 0:0.

ХИК (Финляндия) - "Викингур" (Фарерские Острова) - 3:1 (3:1)

Голы: Клаусс, 1 (1:0). Менса, 10 (2:0). Ягуби, 19 (3:0). Ватнхамар, 21 (3:1).

Нереализованный пенальти: Клаусс (ХИК), 55 (вратарь)

Судья: Струкан (Хорватия).

17 июля. Хельсинки. Стадион Telia 5G (Sonera Stadium).

Первый матч - 2:1.