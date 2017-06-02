Лионель Месси: "Мой любимый гол - в ворота "МЮ" в финале Лиги чемпионов"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси назвал гол, забитый в финале Лиги чемпионов 2009 года, своим любимым в карьере. Форвард отправил мяч в сетку ворот Эдвина ван дер Сара головой, а его команда победила со счетом 2:0.

- Трудно было подумать, что я могу забить головой, когда рядом Рио Фердинанд, - приводит Fox Sports слова Месси. - Но меня никто не опекал, и я встретился с мячом. Это был невероятно важный мяч и для команды, и для меня лично. Это до сих пор мой любимый гол. После того, как я пропустил финал 2006 года из-за травмы, было важно забить в этом матче. Это стало завершением сезона, котором мы выиграли все, что могли.