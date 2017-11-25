Лионель Месси: "Манчестер Сити" и "ПСЖ" - фавориты Лиги чемпионов"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси назвал фаворитов Лиги чемпионов. Аргентинец подчеркнул, что на данный момент лучшими командами являются "Манчестер Сити" и "ПСЖ", которые одержали пять побед в пяти матчах группового турнира.

- "Манчестер Сити" – одна из самых сильных команд на данный момент, наряду с "ПСЖ", - цитирует Marca Месси. - Эти два клуба являются фаворитами Лиги чемпионов. Нельзя исключать и "Реал", хотя их результаты пока не оправдывают ожидания. У меня нет сомнений в том, что они будут бороться за все трофеи, как это было ранее.

"Бавария" - еще одна большая команда. Но сейчас реальность такова, что "Манчестер Сити" и "ПСЖ" - лучшие команды на данный момент.