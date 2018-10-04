Лионель Месси: "Лига чемпионов - это вишенка на торте"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси после матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Тоттенхэма" (4:2) отметил, что команда нацелена на победу во всех турнирах. Аргентинец в первых двух матчах забил 5 мячей.

- Для каждого игрока Лига чемпионов - это вишенка на торте, - приводит Marca слова Месси. - Но для успеха в этом турнире нужно хорошо играть в чемпионате. Так что для нас важны все турниры.

На выезде в Лиге чемпионов никогда не бывает просто. Особенно против такой команды, как "Тоттенхэм". Мы провели отличный матч, а первый тайм был фантастическим.