"Лион" в третий раз подряд выиграл женскую Лигу чемпионов

"Лион" переиграл "Вольфсбург" в дополнительное время (0:0, 4:1) и стал победителем женской Лиги чемпионов третий раз подряд. Финал прошел в Киеве.

Основное время матча завершилось без голов, зато в дополнительные два тайма команды разразились сразу пятью мячами. На 93 минуте усилиями Пернилле Хардер "Вольфсбург" вышел вперед, но через три минуты остался вдесятером (за вторую желтую карточку была удалена Александра Попп) и за оставшееся время пропустил четыре мяча. Отличились Амандин Анри, Эжени Ле Соммер, Ада Хегерберг и Камиль Абили.

Отметим, что эта пятая победа "Лиона" в Лиги чемпионов за всю историю.