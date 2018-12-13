"Лион" сыграл вничью с "Шахтером" и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов

"Лион" на выезде сыграл вничью с "Шахтером" в матче 6-го тура Лиги чемпионов. На гол Мораеса гости ответили точным ударом Набиля Фекира.

Ничья позволила французской команде финишировать на втором месте в группе. Украинский коллектив стал третьим и сыграет в 1/16 финала Лиги Европы.

Лига чемпионов

Группа F

"Шахтер Д" (Украина) - "Лион" (Франция) - 1:1 (1:0)

Голы: Мораес, 22 (1:0). Фекир, 65 (1:1).

"Шахтер": Пятов, Кривцов, Исмаили, Матвиенко, Хочолава (Бутко, 46), Степаненко, Тайсон, Марлос (Болбат, 87), Коваленко (Кайоде, 83), Майкон, Мораес.

"Лион": Антони Лопеш, Марселу, Денайер, Тете, Марсал, Менди, Депай (Дембеле, 80), Фекир (Дюбуа, 89), Тузар, Ауар, Траоре (Ндомбеле, 72).

Предупреждения: Марсал, 8. Фекир, 68. Болбат, 87.

Судья: Кайперс (Голландия).

12 декабря. Киев. Стадион "НСК Олимпийский".