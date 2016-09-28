"Лион" пожаловался в УЕФА на полицию Севильи

"Лион" подал в УЕФА жалобу на действия испанской полиции перед матчем 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Севильей". Как сообщает L’Equipe, всего на матч в Испанию отправились 250 – 300 фанатов "Лиона". На пути к стадиону они обменивались оскорбительными жестами и словами с болельщиками "Севильи". В этот момент полицейские в заграждении атаковали фанатов "Лиона" с излишним применением силы. В результате 20 человек пострадали, двое были госпитализированы. В "Лионе" подобным поведением были возмущены и требуют от УЕФА расследования дела.