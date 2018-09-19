"Лион" на выезде обыграл "Манчестер Сити"

"Лион" обыграл "Манчестер Сити" в матче группового турнира Лиги чемпионов - 2:1. Ранее в другой встрече группы F "Шахтер" и "Хоффенхайм" сыграли вничью - 2:2.

Лига чемпионов

Групповой турнир

1-й тур

Группа F

"Манчестер Сити" - "Лион" - 1:2 (0:2)

Голы: Корне, 26 (0:1). Фекир, 43 (0:2). Бернарду Силва, 67 (1:2).

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Стоунс, Ляпорт, Делф, Фернандинью, Гюндоган (Сане, 55), Сильва, Бернарду Силва, Габриэл Жезус (Агуэро, 62), Стерлинг (Махрез, 76).

"Лион": Антони Лопеш, Рафаэл да Силва (Дюбуа, 76), Марселу, Денайер, Менди, Диоп, Ндомбеле, Ауар, Корне (Траоре, 90+2), Фекир (Тузар, 79), Депай.

Предупреждения: Фекир, 77. Агуэро, 90+1. Траоре, 90+3.

Судья: Орсато (Италия).

19 сентября. Манчестер. Стадион "Этихад".

Турнирная таблица Лиги чемпионов