"Лион" и его болельщики не могут вылететь из Киева из-за снегопада

Болельщики и футболисты "Лиона" не могут покинуть Украину из-за снега. Французский клуб накануне проводил в Киеве матч 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Шахтером" и добился выхода в плей-офф благодаря ничьей – 1:1. Матч проходил в условиях снегопада, который не прекратился, из-за чего вылеты самолетов задерживаются, и футболисты "Лиона" с болельщиками оказались заблокированными в аэропорту Киева.

– Мы мысленно с нашими болельщиками, которые застряли в Киеве из-за погодных условий, – говорится в сообщении в официальном Твиттере "Лиона". – Вылет из Киева состоится не ранее конца дня. Мужества вам и спасибо за поддержку.