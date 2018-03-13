21:39 | Футбол — Лига чемпионов

Лингард, Санчес, Рэшфорд и Лукаку - в атаке "МЮ" на матч с "Севильей"

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Стали известны составы "Манчестер Юнайтед" и "Севильи" на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов. В группе атаки "МЮ" появятся Джесси Лингард, Алексис Санчес, Маркус Рэшфорд и Ромелу Лукаку

Полностью заявки команд выглядят следующим образом:

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа - Валенсия, Байи, Смоллинг, Янг - Феллаини, Матич - Лингард, Санчес, Рэшфорд - Лукаку.

Запасные - Ромеро, Линделеф, Погба, Мата, Марсьяль, Дармиан, Мактоминэй.

"Севилья": Рико - Габриэл Меркадо, Кьяр, Ленгле, Эскюдеро - Н'Зонзи, Банега - Сарабья, Васкес, Корреа - Мюриэль.

Запасные - Сориа, Бен Йеддер, Гайс, Писарро, Пареха, Нолито, Арана.

Матч начнется в 22.45, "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1/8 финала
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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

очередной "автобус" от Жозе с приветом к критикам))

21:43

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