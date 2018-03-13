Лингард, Санчес, Рэшфорд и Лукаку - в атаке "МЮ" на матч с "Севильей"

Стали известны составы "Манчестер Юнайтед" и "Севильи" на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов. В группе атаки "МЮ" появятся Джесси Лингард, Алексис Санчес, Маркус Рэшфорд и Ромелу Лукаку.
Полностью заявки команд выглядят следующим образом:
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа - Валенсия, Байи, Смоллинг, Янг - Феллаини, Матич - Лингард, Санчес, Рэшфорд - Лукаку.
Запасные - Ромеро, Линделеф, Погба, Мата, Марсьяль, Дармиан, Мактоминэй.
"Севилья": Рико - Габриэл Меркадо, Кьяр, Ленгле, Эскюдеро - Н'Зонзи, Банега - Сарабья, Васкес, Корреа - Мюриэль.
Запасные - Сориа, Бен Йеддер, Гайс, Писарро, Пареха, Нолито, Арана.
Матч начнется в 22.45, "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.
shpasic
очередной "автобус" от Жозе с приветом к критикам))
21:43