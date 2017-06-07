19:19 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Лилиан Тюрам: "Финал Лиги чемпионов не видел, потому что моя мама смотрела шоу "Голос"

Чемпион мира 1998 года Лилиан Тюрам признался, что его сейчас мало интересует футбол. Бывший защитник сборной Франции занимается своим фондом и участвует в культурной и социальной деятельности.

– Хочу ли я продолжать работу в футболе, как это делают мои бывшие партнеры по сборной? Вовсе нет. Все кончено, – цитирует Le Figaro Тюрама. – Я люблю футбол, но смотрю на него издалека. Мне работа в своем фонде кажется более важной.

Смотрел ли финал Лиги чемпионов? Нет, не видел эту игру, потому что моя мама смотрела шоу "Голос" в это время.

Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. Финал
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