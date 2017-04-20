Лихтштайнер опубликовал фотографию из раздевалки "Ювентуса" после игры с "Барселоной"

Защитник "Ювентуса" Штефан Лихтштайнер после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Барселоны" (0:0) назвал проделанную командой работу фантастической. Первая встреча клубов в Италии завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев, благодаря чему "Ювентус" вышел в полуфинал.

"Фантастическая работа! Мечта по-прежнему жива", – написал на своей странице в "Твиттере" Лихтштайнер, приложив фотографию команды из раздевалки.

"СЭ" вел трансляцию встречи "Барселона" – "Ювентус".