Лихтштайнер опубликовал фотографию из раздевалки "Ювентуса" после игры с "Барселоной"

Защитник "Ювентуса" Штефан Лихтштайнер после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Барселоны" (0:0) назвал проделанную командой работу фантастической. Первая встреча клубов в Италии завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев, благодаря чему "Ювентус" вышел в полуфинал.
"Фантастическая работа! Мечта по-прежнему жива", – написал на своей странице в "Твиттере" Лихтштайнер, приложив фотографию команды из раздевалки.
"СЭ" вел трансляцию встречи "Барселона" – "Ювентус".
A fantastic job!! 🔝🔝🔝The dream goes on!! #FinoAllaFine #ForzaJuve pic.twitter.com/HhPmN1690i– Stephan Lichtsteiner (@LichtsteinerSte) 19 апреля 2017 г.