Лигу чемпионов в четвертый раз подряд выиграл испанский клуб

"Реал" победил "Ювентус" (4:1) в финале Лиги чемпионов. Таким образом, турнир в четвертый год подряд выигрывает клуб из Испании. Мадридцы брали трофей в 2014-м, 2016-м и 2017-м годах, "Барселона" победила в 2015-м году.

"Реал" стал первым клубом в истории Лиги чемпионов, который смог выиграть турнир два года подряд. На счету испанских клубов - десять побед в Лиге чемпионов, второй показатель у Италии - пять трофеев.

Трансляция матча "Ювентус" – "Реал"