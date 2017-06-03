23:50 3 июня | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Лигу чемпионов в четвертый раз подряд выиграл испанский клуб

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"Реал" победил "Ювентус" (4:1) в финале Лиги чемпионов. Таким образом, турнир в четвертый год подряд выигрывает клуб из Испании. Мадридцы брали трофей в 2014-м, 2016-м и 2017-м годах, "Барселона" победила в 2015-м году.

"Реал" стал первым клубом в истории Лиги чемпионов, который смог выиграть турнир два года подряд. На счету испанских клубов - десять побед в Лиге чемпионов, второй показатель у Италии - пять трофеев.

Трансляция матча "Ювентус" – "Реал"

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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баламошка

Получается, что реал в 3 раза круче барсеножек.

00:18

Arthas

s_medik ничего с годами не напутали? Все правильно. Что вам не нравится?

00:14

s_medik

ничего с годами не напутали?

23:54 3 июня