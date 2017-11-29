Лига чемпионов забрала у "Феррари" основного спонсора

"Феррари" потеряла своего крупнейшего спонсора из-за Лиги чемпионов. Как сообщает F1i, испанский банк Santander пересмотрел свою маркетинговую стратегию и подписал спонсорский контракт с УЕФА на три года, став партнером в проведении турнира Лиги чемпионов. В то же время банк отказался от сотрудничества с "Феррари", основным спонсором которой был с 2010 года.

Santander пришел в "Феррари" в 2010 году вместе с Фернандо Алонсо и остался с командой после его ухода, принося ей около 40 миллионов евро в год. Однако нынешний сезон стал последним в сотрудничестве Santander и "Феррари".