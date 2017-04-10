Лига чемпионов - в тройке наименее сбалансированных турниров Европы

Лига чемпионов вошла в число наименее сбалансированных турниров Европы, утверждает исследование CIES Football Observatory. Компания изучила результаты матчей в 31 элитном дивизионе Европы, а также в еврокубках. Выяснилось, что в Лиге чемпионов с преимуществом 3 и более мячей заканчиваются 21 процент матчей. Более "несбалансированных" турниров в Европе всего два - чемпионат Австрии (21,5 процента) и чемпионат Кипра (22 процента).

Чемпионат России же попал в число более сбалансированных состязаний - в рейтинге он делит 21-е место с чемпионатом Болгарии (14,3 процента матчей). В Лиге Европы разгромов еще меньше -13,5 процента. Меньше всего разгромных результатов зафиксировано в чемпионате Румынии - 7,7 процента.