13:20 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Лига чемпионов в разделах "СЭ Фэнтези" и "СЭ Прогноз"!

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Считанные дни остались до старта главного клубного турнира Европы, права участия в котором наряду с ЦСКА по итогам отборочного турнира добился серебряный призер минувшего чемпионата России "Ростов". Жеребьевка группового турнира определила в соперники нашим клубам весьма серьезных конкурентов. Что же, тем интереснее нам будет наблюдать за футбольными баталиями. И для того, чтобы вы смогли стать частью игры, мы предлагаем вам собрать команду из лучших игроков Европы и побороться за победу в фэнтези-турнире Лиги чемпионов.

Напоминаем, что вы также можете проявить свои футбольные знания и интуицию в разделе "СЭ Прогноз".

 

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