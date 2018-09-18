23:00 18 сентября | Футбол — Лига чемпионов

Лига чемпионов, 1-й тур. Расписание и результаты матчей

Лига чемпионов-2018/19: начало. Фото REUTERS
Лига чемпионов-2018/19: начало. Фото REUTERS
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Расписание и результаты матчей стартового тура Лиги чемпионов-2018/19.

Группа A

Брюгге – Боруссия Д

18 сентября. Брюгге. Стадион "Ян Брейдел". 22.00 (Матч Футбол 1 – 0.30)

Брюгге – Боруссия Д

Монако – Атлетико

18 сентября. Монако. Стадион "Луи II". 22.00 (Матч Футбол 2 – 21.50)

Монако – Атлетико

Группа B

"Интер" (Италия) - "Тоттенхэм" (Англия) - 2:1 (0:0)
Голы: Эриксен, 53 (0:1). Икарди, 86 (1:1). Весино, 90+2 (2:1).
"Интер": Ханданович, Миранда, Асамоа, де Фрай, Шкриньяр, Наингголан (Валеро, 89), Брозович, Весино, Перишич (Кандрева, 64), Икарди, Политано (Бальде, 72).
"Тоттенхэм": Форм, Фертонген, Орье, Дэйвис, Санчес, Дембеле, Эриксен, Дайер, Сон Хын Мин (Лукас, 64), Ламела (Уинкс, 72), Кейн (Роуз, 90).
Предупреждения: Шкриньяр, 21. Санчес, 38. Перишич, 43. Фертонген, 51. Форм, 82.
Судья: Тюрпен (Франция).
18 сентября. Милан. Стадион "Джузеппе Меацца".

Интер – Тоттенхэм Хотспур

"Барселона" (Испания) – ПСВ (Голландия) – 4:0 (1:0)
Голы: Месси, 32 (1:0). Дембеле, 75 (2:0). Месси, 77 (3:0). Месси, 87 (4:0).
"Барселона": тер Штеген, Серхи Роберто, Пике, Юмтити, Жорди Альба, Бускетс, Ракитич (Видаль, 85), Коутинью (Лангле, 81), Месси, Суарес, Дембеле (Артур, 83).
ПСВ: Зут, Дюмфрис, Шваб, Фиргефер (Изима-Мирен, 66), Анхелиньо, Росарио (Гутьеррес, 82), Хендрикс, Перейро, Бергвайн (Мален, 78), де Йонг, Лосано.
Предупреждения: Фиргефер, 30. Юмтити, 55. де Йонг, 57.
Удаление: Юмтити, 79.
Судья: Сидиропулос (Греция).
18 сентября. Барселона. Стадион "Ноу Камп".

Барселона – ПСВ

Группа C

Ливерпуль – ПСЖ

18 сентября. Ливерпуль. Стадион "Энфилд". 22.00 (Матч Футбол 1 – 21.50)

Ливерпуль – ПСЖ

Црвена Звезда – Наполи

18 сентября. Белград. Стадион "Райко Митич". 22.00 (Матч Футбол 2 – 0.00)

Црвена Звезда – Наполи

Группа D

Галатасарай – Локомотив

18 сентября. Стамбул. Стадион "Тюрк Телеком". 22.00 (Матч ТВ – 21.50)

Галатасарай – Локомотив

Шальке – Порту

18 сентября. Гельзенкирхен. Стадион "Фельтинс-Арена". 22.00 (Матч Наш спорт – 21.45)

Шальке-04 – Порту

Группа E

Аякс – АЕК

19 сентября. Амстердам. Стадион "Йохан Кройф Арена". 19.55 (Матч Футбол 1 – 19.40)

Аякс - АЕК

Бенфика – Бавария

19 сентября. Лиссабон. Стадион "Да Луш". 22.00 (Матч Игра – 21.40)

Бенфика - Бавария

Группа F

Шахтер Донецк – Хоффенхайм

19 сентября. Харьков. Стадион "Металлист". 19.55 (Матч Футбол 3 – 19.40)

Шахтер Д - Хоффенхайм

Манчестер Сити – Лион

19 сентября. Манчестер. Стадион "Этихад". 22.00 (Матч Наш спорт – 21.45)

Манчестер Сити - Лион

Группа G

Виктория Пльзень – ЦСКА

19 сентября. Пльзень. Стадион "Дусан Арена". 22.00 (Матч ТВ – 21.50)

Виктория Пл - ЦСКА

Реал – Рома

19 сентября. Мадрид. Стадион "Сантьяго Бернабеу". 22.00 (Матч Футбол 1 – 21.40)

Реал - Рома

Группа H

Валенсия – Ювентус

19 сентября. Валенсия. Стадион "Месталья". 22.00 (Матч Футбол 2 – 21.50).

Валенсия - Ювентус

Янг Бойз – Манчестер Юнайтед

19 сентября. Берн. Стадион "Стад де Суис". 22.00 (Матч Футбол 2 – 0.00).

Янг Бойз - Манчестер Юнайтед

Лига чемпионов: календарь матчей по группам, расписание игр по датам

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 1-й тур. "Локо" в Стамбуле, ЦСКА - в Пльзене
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