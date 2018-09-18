Лига чемпионов, 1-й тур. Расписание и результаты матчей

Расписание и результаты матчей стартового тура Лиги чемпионов-2018/19.
Группа A
18 сентября. Брюгге. Стадион "Ян Брейдел". 22.00 (Матч Футбол 1 – 0.30)
18 сентября. Монако. Стадион "Луи II". 22.00 (Матч Футбол 2 – 21.50)
Группа B
"Интер" (Италия) - "Тоттенхэм" (Англия) - 2:1 (0:0)
Голы: Эриксен, 53 (0:1). Икарди, 86 (1:1). Весино, 90+2 (2:1).
"Интер": Ханданович, Миранда, Асамоа, де Фрай, Шкриньяр, Наингголан (Валеро, 89), Брозович, Весино, Перишич (Кандрева, 64), Икарди, Политано (Бальде, 72).
"Тоттенхэм": Форм, Фертонген, Орье, Дэйвис, Санчес, Дембеле, Эриксен, Дайер, Сон Хын Мин (Лукас, 64), Ламела (Уинкс, 72), Кейн (Роуз, 90).
Предупреждения: Шкриньяр, 21. Санчес, 38. Перишич, 43. Фертонген, 51. Форм, 82.
Судья: Тюрпен (Франция).
18 сентября. Милан. Стадион "Джузеппе Меацца".
"Барселона" (Испания) – ПСВ (Голландия) – 4:0 (1:0)
Голы: Месси, 32 (1:0). Дембеле, 75 (2:0). Месси, 77 (3:0). Месси, 87 (4:0).
"Барселона": тер Штеген, Серхи Роберто, Пике, Юмтити, Жорди Альба, Бускетс, Ракитич (Видаль, 85), Коутинью (Лангле, 81), Месси, Суарес, Дембеле (Артур, 83).
ПСВ: Зут, Дюмфрис, Шваб, Фиргефер (Изима-Мирен, 66), Анхелиньо, Росарио (Гутьеррес, 82), Хендрикс, Перейро, Бергвайн (Мален, 78), де Йонг, Лосано.
Предупреждения: Фиргефер, 30. Юмтити, 55. де Йонг, 57.
Удаление: Юмтити, 79.
Судья: Сидиропулос (Греция).
18 сентября. Барселона. Стадион "Ноу Камп".
Группа C
18 сентября. Ливерпуль. Стадион "Энфилд". 22.00 (Матч Футбол 1 – 21.50)
18 сентября. Белград. Стадион "Райко Митич". 22.00 (Матч Футбол 2 – 0.00)
Группа D
18 сентября. Стамбул. Стадион "Тюрк Телеком". 22.00 (Матч ТВ – 21.50)
18 сентября. Гельзенкирхен. Стадион "Фельтинс-Арена". 22.00 (Матч Наш спорт – 21.45)
Группа E
19 сентября. Амстердам. Стадион "Йохан Кройф Арена". 19.55 (Матч Футбол 1 – 19.40)
19 сентября. Лиссабон. Стадион "Да Луш". 22.00 (Матч Игра – 21.40)
Группа F
19 сентября. Харьков. Стадион "Металлист". 19.55 (Матч Футбол 3 – 19.40)
19 сентября. Манчестер. Стадион "Этихад". 22.00 (Матч Наш спорт – 21.45)
Группа G
19 сентября. Пльзень. Стадион "Дусан Арена". 22.00 (Матч ТВ – 21.50)
19 сентября. Мадрид. Стадион "Сантьяго Бернабеу". 22.00 (Матч Футбол 1 – 21.40)
Группа H
19 сентября. Валенсия. Стадион "Месталья". 22.00 (Матч Футбол 2 – 21.50).
19 сентября. Берн. Стадион "Стад де Суис". 22.00 (Матч Футбол 2 – 0.00).
Лига чемпионов: календарь матчей по группам, расписание игр по датам