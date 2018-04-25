Лига чемпионов. Полуфинал. Первый матч. "Бавария" против "Реала"

21.45 "Бавария" – "Реал"
Трансляция матча
Ответная встреча – 1 мая
24 апреля, вторник
"Ливерпуль" (Англия) – "Рома" (Италия) – 5:2 (2:0)
Голы: Салах, 36 (1:0). Салах, 45+1 (2:0). Мане, 56 (3:0). Роберту Фирмину, 61 (4:0). Роберту Фирмину, 69 (5:0). Джеко, 81 (5:1). Перотти, 85 - с пенальти (5:2).
"Ливерпуль": Кариус, Александр-Арнолд, ван Дейк, Ловрен, Робертсон, Милнер, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен (Вайналдум, 18), Салах (Ингс, 75), Роберту Фирмину (Клаван, 90+3), Мане.
"Рома": Алиссон, Жуан Жезус (Гоналон, 67), Манолас, Фасио, Флоренци, Стротман, Де Росси (Перотти, 67), Наингголан, Дженгиз Ундер (Шик, 46), Коларов, Джеко.
Предупреждения: Жуан Жезус, 26. Александр-Арнолд, 39. Ловрен, 74. Хендерсон, 85. Фасио, 88.
Судья: Брих (Германия).
24 апреля. Ливерпуль. Стадион "Энфилд".
Ответная встреча - 2 мая
баламошка
Player124 Как бы кристинке не напихали.:)//////////Гитлер - капут)
11:22
Player124
Как бы кристинке не напихали.:)
11:18
баламошка
Опять Кристинка напихает немчуре) Детям матч смотреть строго запрещается! 18+!
11:15