Лига чемпионов: кто вышел в плей-офф, кто сыграет в Лиге Европы

Определились все 16 участников плей-офф Лиги чемпионов. Российские клубы третий год подряд не сумели выйти в 1/8 финала турнира.

В 1/8 финала Лиги чемпионов сыграют:

"Боруссия",

"Атлетико",

"Барселона",

"Тоттенхэм",

"ПСЖ",

"Ливерпуль",

"Порту",

"Шальке",

"Бавария",

"Аякс",

"Манчестер Сити",

"Лион",

"Реал",

"Рома",

"Ювентус",

"Манчестер Юнайтед".

Группа A: с первого места в 1/8 финала вышла дортмундская "Боруссия", а со второго – "Атлетико". Третье место занял "Брюгге", который сыграет в Лиге Европы. "Монако" покинул еврокубки, став четвертым.

Группа B: "Барселона" стала первой, а "Тоттенхэм" – вторым. Третьим финишировал "Интер". ПСВ покинул еврокубки, став четвертым.

Группа C: "ПСЖ" и "Ливерпуль" заняли первое и второе места соответственно, а "Наполи" стал третьеим несмотря на то, что после 5-го тура был лидером группы. "Црвена Звезда" покинула еврокубки, став четвертой.

Группа D: "Порту" занял первое место, а "Шальке" – второе. "Галатасарай" стал третьим и сыграет в плей-офф Лиги Европы. "Локомотив" покинул еврокубки, став четвертым.

Группа E: "Бавария" заняла первое место, а "Аякс" – второе. "Бенфика" сыграет в Лиге Европы, а АЕК покинул еврокубки, став четвертым.

Группа F: "Манчестер Сити" с первого места вышел в плей-офф. "Лион" в заключительном туре сыграл вничью с "Шахтером" и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов, а донецкая команда стала третьей. "Хоффенхайм" финишировал последней.

Группа G: "Реал" и "Рома" вышли в плей-офф Лиги чемпионов. В 1/16 финала Лиги Европы пробилась "Виктория", а ЦСКА занял последнее место, несмотря на победу над мадридской командой в заключительном туре.

Группа H: "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед" вышли плей-офф Лиги чемпионов с первого и второго мест соответственно. "Валенсия" весной сыграет в Лиге Европы, а "Янг Бойз" покинул еврокубки, став четвертым.

В плей-офф Лиги Европы попали:

"Брюгге",

"Интер",

"Наполи",

"Галатасарай",

"Бенфика",

"Шахтер",

"Виктория",

​"Валенсия".

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 17 декабря. При жеребьевке, команды, вышедшие с первых мест, будут сеяными и начнут борьбу в плей-офф с выездного матча, а занявшие вторые места – несеяными. Первые игры пройдут 12-13 и 19-20 февраля, а ответные – 5-6 и 12-13 марта.

🏆 UEFA Champions League last 16!

CONFIRMED ✅



Best team left in the #UCL? 🤔 pic.twitter.com/7ecHZBlyNL – UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 12 декабря 2018 г.

Лига чемпионов: турнирная таблица, календарь и результаты матчей, расписание по турам