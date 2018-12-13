Лига чемпионов: кто вышел в плей-офф, кто сыграет в Лиге Европы

Определились все 16 участников плей-офф Лиги чемпионов. Российские клубы третий год подряд не сумели выйти в 1/8 финала турнира.
В 1/8 финала Лиги чемпионов сыграют:
"Боруссия",
"Атлетико",
"Барселона",
"Тоттенхэм",
"ПСЖ",
"Ливерпуль",
"Порту",
"Шальке",
"Бавария",
"Аякс",
"Манчестер Сити",
"Лион",
"Реал",
"Рома",
"Ювентус",
"Манчестер Юнайтед".
Группа A: с первого места в 1/8 финала вышла дортмундская "Боруссия", а со второго – "Атлетико". Третье место занял "Брюгге", который сыграет в Лиге Европы. "Монако" покинул еврокубки, став четвертым.
Группа B: "Барселона" стала первой, а "Тоттенхэм" – вторым. Третьим финишировал "Интер". ПСВ покинул еврокубки, став четвертым.
Группа C: "ПСЖ" и "Ливерпуль" заняли первое и второе места соответственно, а "Наполи" стал третьеим несмотря на то, что после 5-го тура был лидером группы. "Црвена Звезда" покинула еврокубки, став четвертой.
Группа D: "Порту" занял первое место, а "Шальке" – второе. "Галатасарай" стал третьим и сыграет в плей-офф Лиги Европы. "Локомотив" покинул еврокубки, став четвертым.
Группа E: "Бавария" заняла первое место, а "Аякс" – второе. "Бенфика" сыграет в Лиге Европы, а АЕК покинул еврокубки, став четвертым.
Группа F: "Манчестер Сити" с первого места вышел в плей-офф. "Лион" в заключительном туре сыграл вничью с "Шахтером" и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов, а донецкая команда стала третьей. "Хоффенхайм" финишировал последней.
Группа G: "Реал" и "Рома" вышли в плей-офф Лиги чемпионов. В 1/16 финала Лиги Европы пробилась "Виктория", а ЦСКА занял последнее место, несмотря на победу над мадридской командой в заключительном туре.
Группа H: "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед" вышли плей-офф Лиги чемпионов с первого и второго мест соответственно. "Валенсия" весной сыграет в Лиге Европы, а "Янг Бойз" покинул еврокубки, став четвертым.
В плей-офф Лиги Европы попали:
"Брюгге",
"Интер",
"Наполи",
"Галатасарай",
"Бенфика",
"Шахтер",
"Виктория",
"Валенсия".
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 17 декабря. При жеребьевке, команды, вышедшие с первых мест, будут сеяными и начнут борьбу в плей-офф с выездного матча, а занявшие вторые места – несеяными. Первые игры пройдут 12-13 и 19-20 февраля, а ответные – 5-6 и 12-13 марта.
🏆 UEFA Champions League last 16!– UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 12 декабря 2018 г.
CONFIRMED ✅
Best team left in the #UCL? 🤔 pic.twitter.com/7ecHZBlyNL
Лига чемпионов: турнирная таблица, календарь и результаты матчей, расписание по турам
- Барселона (Футбол)
- Реал (Футбол)
- Локомотив М (футбол)
- ЦСКА (футбол)
- Ювентус
- Манчестер Юнайтед
- ПСВ
- Манчестер Сити
- Рома
- Шальке
- Тоттенхэм
- Ливерпуль
- Шахтер Дн
- Аякс
- Атлетико
- Бавария
- Лион
- Янг Бойз
- Интер Милан
- Валенсия (футбол)
- Бенфика (футбол)
- Наполи
- Хоффенхайм
- Порту
- Брюгге
- АЕК Афины (футбол)
- Боруссия Дортмунд
- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
- Црвена Звезда (Футбол)
- Монако
- Галатасарай (Футбол)
- Виктория Пльзень