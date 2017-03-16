Лига чемпионов: трансферная стоимость тех, кто вылетел в 1/8 финала и вышел в четвертьфинал. Фото "СЭ"

В среду определились последние четвертьфиналисты Лиги чемпионов. На этой стадии турнира сыграют: "Реал", "Барселона", "Бавария", "Атлетико", "Ювентус", "Боруссия" Д, "Лестер" и "Монако".

Из борьбы в первом раунде выбыли: "Манчестер Сити", "Арсенал", "ПСЖ", "Наполи", "Байер", "Севилья", "Бенфика" и "Порту".

"СЭ" сравнил стоимость составов всех участников 1/8 финала.

Лига чемпионов: вылетели в 1/8 финала. Фото "СЭ"

Лига чемпионов: вышли в 1/4 финала. Фото "СЭ"

Жеребьевка 1/4 финала пройдет в пятницу в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне. Процедура начнется в 14.00 по московскому времени. Ни один из клубов не будет "посеян". Команды из одной страны могут оказаться в одной паре.