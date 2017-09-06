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17:20 | Футбол — Лига чемпионов

Лига чемпионов и Лига Европы – в играх Fantasy и "Прогноз"!


Девятый сезон подряд российский футбол в главном клубном соревновании Европы будут представлять два  клуба. На этот раз жребий к нашим командам был более чем благосклонен, и мы вполне можем надеяться на выход "Спартака" и ЦСКА в весеннюю часть еврокубков. Вместе с тем, судьба свела немало европейских грандов в настоящие "группы смерти". В общем, нынешний сезон обещает немало зрелищных поединков. И для того, чтобы вы смогли стать частью игры, мы предлагаем вам собрать команду из лучших игроков Европы и побороться за победу в фэнтези-турнирах Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Кроме того, турнир прогнозов поможет вам проявить не только талант менеджера, но и свои футбольные знания и интуицию.

Fantasy Лига чемпионов 
Fantasy Лига Европы 
Турнир прогнозов

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