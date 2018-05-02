23:40 2 мая | Футбол — Лига чемпионов

Лига чемпионов. Финал: "Реал" - "Ливерпуль"

Среда. Рим. "Рома" - "Ливерпуль" - 4:2. В этой встрече команда Мохамеда САЛАХА (справа) уступила, но все равно вышла в финал Лиги чемпионов. Фото AFP "Ливерпуль" - "Рома": будет ли еще одно чудо в Риме или в финале сыграют "красные"? Ответ - в среду. Фото AFP
Среда. Рим. "Рома" - "Ливерпуль" - 4:2. В этой встрече команда Мохамеда САЛАХА (справа) уступила, но все равно вышла в финал Лиги чемпионов. Фото AFP
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Определились соперники по финалу Лиги чемпионов-2017/18.

Лига чемпионов
1/2 финала
Ответные матчи

"Реал" (Испания) - "Бавария" (Германия) - 2:2 (1:1)
Голы: Киммих, 3 (0:1). Бензема, 11 (1:1). Бензема, 46 (2:1). Родригес, 63 (2:2).
"Реал" (Мадрид)": Навас, Васкес, Варан, Серхио Рамос, Марселу, Ковачич (Каземиру, 73), Модрич, Кроос, Асенсио (Начо, 88), Криштиану Роналду, Бензема (Бэйл, 72).
"Бавария" (Мюнхен): Ульрайх, Киммих, Зюле, Хуммельс, Алаба, Родригес (Хави Мартинес, 84), Тиагу Алькантара, Толиссо (Вагнер, 74), Мюллер, Рибери, Левандовски.
Предупреждения: Модрич, 62. Васкес, 65. Варан, 88. Каземиру, 89.
Судья: Джюнейт Чакыр.
1 мая. Мадрид. Стадион "Сантьяго Бернабеу".
Первый матч – 2:1

Реал – Бавария

"Рома" (Италия) – "Ливерпуль" (Англия) – 4:2 (1:2) 
Голы: Мане, 9 (0:1). Милнер, 15 - в свои ворота (1:1). Вайналдум, 25 (1:2). Джеко, 52 (2:2). Наингголан, 86 (3:2). Наингголан, 90+4 - с пенальти (4:2).
"Рома" (Рим): Алиссон, Флоренци, Манолас, Фасио, Коларов, Де Росси (Гоналон, 69), Пеллегрини (Дженгиз Ундер, 53), Наингголан, Шик, Джеко, Эль-Шаарави (Антонуччи, 75).
"Ливерпуль": Кариус, Александр-Арнолд (Клайн, 90+2), ван Дейк, Ловрен, Робертсон, Хендерсон, Вайналдум, Милнер, Салах, Роберту Фирмину (Соланке, 87), Мане (Клаван, 83). 
Предупреждения: Ловрен, 44. Флоренци, 76. Манолас, 84. Робертсон, 84. Соланке, 90. 
Судья: Скомина (Словения).
2 мая. Рим. Олимпийский стадион. 
Первый матч – 2:5.

Рома - Ливерпуль

Финал Лиги чемпионов "Реал" - "Ливерпуль": 26 мая в Киеве.

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результаты опроса
12969 чел.
Кто выиграет Лигу чемпионов-2017/18?
"Реал"
35.6%
"Бавария"
19.9%
"Рома"
5.6%
"Ливерпуль"
38.9%
8
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1/4 финала
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КОММЕНТАРИИ (8)
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AloneStranger

Юююю неве волк элон.....

00:02

andyk82

Я бы на месте наших российских небожителей (ради троллинга) пригласил бы по 3-5 игроков основы из Реала и Ливерпуля на празднование Дня Победы! В Севастополь, естественно...

23:51 2 мая

Паснаход

Финал отскочивших. Причём Реал дважды.

23:47 2 мая

lavric999

Ливер вынесет Реал, ногами вперед в финале!

23:46 2 мая

Raissss

У кого душа по-настоящему красная - все такие!!!)))))

22:00 1 мая

Raissss

Так что только: Ли-вер-пуль, Ли-вер-пуль, Ли-вер-пуль!))))))

21:59 1 мая

Raissss

А как по мне, то Ливерпуль очень напоминает мне наш Спартак. Могут играть, а могут не играть. Как великолепно исполняют первое и также блестяще вытворяют второе!...

21:58 1 мая

masek13

Всеми фибрами души за Ливерпуль и Клопа! Их игра напоминает всем за что люди когда-то полюбили футбол. Явно не за прагматизм и тем более автобусы. Хотя при современном уровне мирового (а не нашего) футбола, прагматизм все таки сильней, к сожалению...

17:18 1 мая

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