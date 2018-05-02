Лига чемпионов. Финал: "Реал" - "Ливерпуль"

Лига чемпионов
1/2 финала
Ответные матчи
"Реал" (Испания) - "Бавария" (Германия) - 2:2 (1:1)
Голы: Киммих, 3 (0:1). Бензема, 11 (1:1). Бензема, 46 (2:1). Родригес, 63 (2:2).
"Реал" (Мадрид)": Навас, Васкес, Варан, Серхио Рамос, Марселу, Ковачич (Каземиру, 73), Модрич, Кроос, Асенсио (Начо, 88), Криштиану Роналду, Бензема (Бэйл, 72).
"Бавария" (Мюнхен): Ульрайх, Киммих, Зюле, Хуммельс, Алаба, Родригес (Хави Мартинес, 84), Тиагу Алькантара, Толиссо (Вагнер, 74), Мюллер, Рибери, Левандовски.
Предупреждения: Модрич, 62. Васкес, 65. Варан, 88. Каземиру, 89.
Судья: Джюнейт Чакыр.
1 мая. Мадрид. Стадион "Сантьяго Бернабеу".
Первый матч – 2:1
"Рома" (Италия) – "Ливерпуль" (Англия) – 4:2 (1:2)
Голы: Мане, 9 (0:1). Милнер, 15 - в свои ворота (1:1). Вайналдум, 25 (1:2). Джеко, 52 (2:2). Наингголан, 86 (3:2). Наингголан, 90+4 - с пенальти (4:2).
"Рома" (Рим): Алиссон, Флоренци, Манолас, Фасио, Коларов, Де Росси (Гоналон, 69), Пеллегрини (Дженгиз Ундер, 53), Наингголан, Шик, Джеко, Эль-Шаарави (Антонуччи, 75).
"Ливерпуль": Кариус, Александр-Арнолд (Клайн, 90+2), ван Дейк, Ловрен, Робертсон, Хендерсон, Вайналдум, Милнер, Салах, Роберту Фирмину (Соланке, 87), Мане (Клаван, 83).
Предупреждения: Ловрен, 44. Флоренци, 76. Манолас, 84. Робертсон, 84. Соланке, 90.
Судья: Скомина (Словения).
2 мая. Рим. Олимпийский стадион.
Первый матч – 2:5.
Финал Лиги чемпионов "Реал" - "Ливерпуль": 26 мая в Киеве.
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AloneStranger
Юююю неве волк элон.....
00:02
andyk82
Я бы на месте наших российских небожителей (ради троллинга) пригласил бы по 3-5 игроков основы из Реала и Ливерпуля на празднование Дня Победы! В Севастополь, естественно...
23:51 2 мая
Паснаход
Финал отскочивших. Причём Реал дважды.
23:47 2 мая
lavric999
Ливер вынесет Реал, ногами вперед в финале!
23:46 2 мая
Raissss
У кого душа по-настоящему красная - все такие!!!)))))
22:00 1 мая
Raissss
Так что только: Ли-вер-пуль, Ли-вер-пуль, Ли-вер-пуль!))))))
21:59 1 мая
Raissss
А как по мне, то Ливерпуль очень напоминает мне наш Спартак. Могут играть, а могут не играть. Как великолепно исполняют первое и также блестяще вытворяют второе!...
21:58 1 мая
masek13
Всеми фибрами души за Ливерпуль и Клопа! Их игра напоминает всем за что люди когда-то полюбили футбол. Явно не за прагматизм и тем более автобусы. Хотя при современном уровне мирового (а не нашего) футбола, прагматизм все таки сильней, к сожалению...
17:18 1 мая