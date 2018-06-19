15:55 | Футбол — Лига чемпионов

Лига чемпионов. "Аякс" - "Штурм", ПАОК - "Базель" и другие пары второго квалификационного раунда


Состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Лига чемпионов

Второй квалификационный раунд

Результаты жеребьевки

Путь чемпионов

"Астана" (Казахстан)/"Сутьеска" (Македония) - "Мидтьюллан" (Дания)

"Лудогорец" (Болгария)/"Крузейдерс" (Северная Ирлания) - "Дюделанж" (Люксембург)/"Видеотон" (Венгрия)

"Кукеси" (Албания)/"Валетта" (Мальта) - "Олимпия" (Словения)/"Карабах" (Азербайджан)

"Динамо" Загреб (Хорватия) -  "Флора" (Эстония)/"Хапоэль" Беэр-Шева (Израиль)

"ЧФР" (Румыния)  - победитель предварительного раунда/"Мальме" (Швеция)

"Спартак" Юрмала (Латвия)/"Црвена Звезда" (Сербия) - "Судува" (Литва)/АПОЭЛ (Кипр)

БАТЭ (Белоруссия) - ХИК (Финляндия)/"Викингур" (Фарерские острова)

"Шкендия" (Македония)/"ТНС" (Уэльс) - "Торпедо" Кутаиси (Грузия)/"Шериф" (Молдавия)

"Корк Сити" (Ирландия)/"Легия" (Польша) - "Спартак" Трнава (Словакия)/"Зриньски" (Босния и Герцеговина)

"Алашкерт" (Армения)/"Селтик" (Шотландия) - "Валюр" (Исландия)/"Русенборг" (Норвегия)

Путь представителей лиг

ПАОК (Греция) - "Базель" (Швейцария)

"Аякс" (Голландия) - "Штурм" (Австрия)

Матчи пройдут 24/25 июля и 31 июля/1 августа

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2018-2019/qualify/-2/

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