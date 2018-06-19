Лига чемпионов. "Аякс" - "Штурм", ПАОК - "Базель" и другие пары второго квалификационного раунда

Состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Лига чемпионов
Второй квалификационный раунд
Результаты жеребьевки
Путь чемпионов
"Астана" (Казахстан)/"Сутьеска" (Македония) - "Мидтьюллан" (Дания)
"Лудогорец" (Болгария)/"Крузейдерс" (Северная Ирлания) - "Дюделанж" (Люксембург)/"Видеотон" (Венгрия)
"Кукеси" (Албания)/"Валетта" (Мальта) - "Олимпия" (Словения)/"Карабах" (Азербайджан)
"Динамо" Загреб (Хорватия) - "Флора" (Эстония)/"Хапоэль" Беэр-Шева (Израиль)
"ЧФР" (Румыния) - победитель предварительного раунда/"Мальме" (Швеция)
"Спартак" Юрмала (Латвия)/"Црвена Звезда" (Сербия) - "Судува" (Литва)/АПОЭЛ (Кипр)
БАТЭ (Белоруссия) - ХИК (Финляндия)/"Викингур" (Фарерские острова)
"Шкендия" (Македония)/"ТНС" (Уэльс) - "Торпедо" Кутаиси (Грузия)/"Шериф" (Молдавия)
"Корк Сити" (Ирландия)/"Легия" (Польша) - "Спартак" Трнава (Словакия)/"Зриньски" (Босния и Герцеговина)
"Алашкерт" (Армения)/"Селтик" (Шотландия) - "Валюр" (Исландия)/"Русенборг" (Норвегия)
Путь представителей лиг
ПАОК (Греция) - "Базель" (Швейцария)
"Аякс" (Голландия) - "Штурм" (Австрия)
Матчи пройдут 24/25 июля и 31 июля/1 августа
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2018-2019/qualify/-2/
- Аякс
- Селтик
- Динамо Загреб
- БАТЭ
- Шериф Тп
- ЧФР
- Русенборг (Футбол)
- Олимпия Лб (Футбол)
- ПАОК (Футбол)
- Црвена Звезда (Футбол)
- Базель (футбол)
- ХИК
- Флора
- Мальме
- Видеотон
- Легия
- Астана (футбол)
- Карабах
- Крузейдерс
- Мидтьюлланн
- ТНС
- Спартак Тр
- АПОЭЛ
- Штурм (Футбол)
- Дюделанж
- Лудогорец
- Алашкерт
- Шкендия
- Спартак Ю
- Торпедо Кт
- Корк Сити