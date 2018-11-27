13:10 | Футбол — Лига чемпионов

Лига чемпионов. 5-й тур. Расписание и результаты

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Матчи 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

Группа G

ЦСКА (Россия) - "Виктория" (Чехия)

ЦСКА - Виктория Пл

"Рома" (Италия) - "Реал" (Испания)

Рома - Реал

Группа Н

"Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Янг Бойз" (Швейцария)

Манчестер Юнайтед - Янг Бойз

"Ювентус" (Италия) - "Валенсия" (Испания)

Ювентус - Валенсия

​Группа Е

АЕК (Греция) - "Аякс" (Голландия)

АЕК - Аякс

"Бавария" (Германия) - "Бенфика" (Португалия)

Бавария - Бенфика

Группа F

"Хоффенхайм" (Германия) - "Шахтер" (Украина)

Хоффенхайм - Шахтер Д

"Лион" (Франция) - "Манчестер Сити" (Англия)

Лион - Манчестер Сити

Лига чемпионов: турнирная таблица, календарь и результаты матчей, расписание по турам.

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Как закончится матч 5-го тура Лиги чемпионов ЦСКА - "Виктория" Пл?
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Дополнительная информация

https://sport-express.ru/football/champions-league/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 5-й тур. ЦСКА - "Виктория", "Локо" - "Галатасарай"
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