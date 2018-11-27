Лига чемпионов. 5-й тур. Расписание и результаты

Матчи 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
Группа G
ЦСКА (Россия) - "Виктория" (Чехия)
"Рома" (Италия) - "Реал" (Испания)
Группа Н
"Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Янг Бойз" (Швейцария)
"Ювентус" (Италия) - "Валенсия" (Испания)
Группа Е
АЕК (Греция) - "Аякс" (Голландия)
"Бавария" (Германия) - "Бенфика" (Португалия)
Группа F
"Хоффенхайм" (Германия) - "Шахтер" (Украина)
"Лион" (Франция) - "Манчестер Сити" (Англия)
Лига чемпионов: турнирная таблица, календарь и результаты матчей, расписание по турам.
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