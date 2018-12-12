Лига чемпионов. 6-й тур. Расписание и результаты

Группа G
"Реал" (Испания) - ЦСКА (Россия)
Начало матча - 20.55 (мск)
"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча.
"Виктория" (Чехия) - "Рома" (Италия)
Начало матча - 20.55 (мск)
Группа Н
"Янг Бойз" (Швейцария) - "Ювентус" (Италия)
Начало матча - 23.00 (мск)
"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча.
"Валенсия" (Испания) - "Манчестер Юнайтед" (Англия)
Начало матча - 23.00 (мск)
"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча.
Группа Е
"Аякс" (Голландия) - "Бавария" (Германия)
Начало матча - 23.00 (мск)
"Бенфика" (Португалия) - АЕК (Греция)
Начало матча - 23.00 (мск)
Группа F
"Шахтер" (Украина) - "Лион" (Франция)
Начало матча - 23.00 (мск)
"Манчестер Сити" (Англия) - "Хоффенхайм" (Германия)
Начало матча - 23.00 (мск)
Группа D
"Шальке-04" (Германия) - "Локомотив" (Россия) - 1:0 (0:0)
Гол: Шепф, 90+1.
"Шальке-04": Ферманн, Голлер (Харит, 59), Налду, Настасич, Мендиль (Рахман Баба, 16), Шепф, Стамбули, Сердар, Маскарель, Тойхерт (Кутуджу, 72), Коноплянка.
"Локомотив": Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Хеведес, Рыбус, Денисов, Баринов, Ал.Миранчук, Фарфан (Смолов, 80), Крыховяк, Эдер (Ант.Миранчук, 46).
Предупреждения: Сердар, 27. Денисов, 45+1. Голлер, 45+2. Хеведес, 65. Фарфан, 80. Стамбули, 87.
Судьи: Сидиропулос. Димитриадис, Костарас, Пападопулос, Папапетру (все - Греция).
11 декабря. Гельзенкирхен. Стадион "Фельтинс-Арена".
"Галатасарай" (Турция) - "Порту" (Португалия) - 2:3 (1:2)
Голы: Фелипе, 17 (0:1). Марега, 42 - с пенальти (0:2). Фегули, 45+1 - с пенальти (1:2). Сержиу Оливейра, 57 (1:3). Дердийок, 65 (2:3).
Нереализованный пенальти: Фегули, 67 (вратарь)
"Галатасарай": Муслера, Нагатомо, Майкон, Мариану, Озан Кабак, Донк (Оньекуру, 46), Фегули (Мугдат Челик, 89), Фернанду Режес, Н`Диай, Дердийок, Мендеш Родригеш.
"Порту": Касильяс, Макси Перейра, Фелипе, Теллес, Диогу Лейте, Сержиу Оливейра (Авазьем, 82), Данилу Перейра, Эррера, Адриан (Жорже, 73), Эрнани (Андре Перейра, 73), Марега.
Предупреждения: Фернанду Режес, 87. Марега, 88.
Судья: Кульбаков (Белоруссия).
11 декабря. Стамбул. Стадион "Тюрк Телеком"
Группа A
"Брюгге" (Бельгия) - "Атлетико" (Испания) - 0:0
"Брюгге": Хорват, Денсвил, Мехеле, Пулен, Вормер, Ванакен (Ритс, 90+1), Накамба, Амрабат, Уэсли, Опенда (Схрейверс, 74), Нгонге (Перес, 69).
"Атлетико": Облак, Годин, Ариас, Монтеро, Коке, Сауль, Партей (Калинич, 69), Эрнандес, Гризманн, Лемар (Витоло, 61), Мартинш (Корреа, 60).
Предупреждения: Монтеро, 20. Сауль, 48. Денсвил, 56. Годин, 57. Амрабат, 76.
Судья: Масса (Италия).
11 декабря. Брюгге. Стадион Ян Брейдел.
"Монако" (Франция) - "Боруссия Д" (Германия) - 0:2 (0:1)
Голы: Рафаэл Геррейру, 15 (0:1). Рафаэл Геррейру, 88 (0:2).
"Монако": Бенальо, Раджи, Глик, Хенрикс, Б.Бадиашиле, Бьянкон (Серрано, 78), Тилеманс, Аит Беннассер, Диоп, Массенго (Тюрам-Юльен, 69), Фалькао (Силла, 64).
"Боруссия Д": Хитц, Емер Топрак, Шмельцер, Рафаэл Геррейру (Серхио Гомес, 90+2), Диалло, Хакими, Гетце, Дахуд (Вольф, 76), Вайгль, Пулишич, Филипп (Пако Алькасер, 79).
Предупреждения: Фалькао, 21. Раджи, 27. Тилеманс, 32. Дахуд, 49. Вайгль, 68. Диоп, 79.
Судья: Поусон (Англия).
11 декабря. Монако. Стадион "Луи II".
Группа B
"Барселона" (Испания) - "Тоттенхэм" (Англия) - 1:1 (1:0)
Голы: Дембеле, 7 (1:0). Лукас Моура, 85 (1:1).
"Барселона": Силлессен, Семеду, Лангле, Фермален, Миранда, Артур, Аленья, Ракитич (Бускетс, 46), Дембеле (Суарес, 76), Эль-Хаддади (Месси, 63), Коутинью.
"Тоттенхэм": Ллорис, Уокер-Питерс (Ламела, 61), Алдервейрелд, Фертонген, Роуз, Эриксен, Уинкс (Льоренте, 83), Сиссоко, Алли, Сон Хын Мин (Лукас Моура, 71), Кейн.
Предупреждения: Уокер-Питерс, 15. Семеду, 68.
Судья: Мажич (Сербия).
11 декабря. Барселона. Стадион "Ноу Камп".
"Интер" (Италия) - "ПСВ" (Голландия) - 1:1 (0:1)
Голы: Лосано, 13 (0:1). Икарди, 73 (1:1).
"Интер": Ханданович, Асамоа (Мартинес, 69), де Фрай, Д`Амброзио, Шкриньяр, Валеро, Брозович, Кандрева (Бальде, 56), Перишич, Икарди, Политано (Врсалько, 83).
"ПСВ": Зут, Фиргефер, Сэйнсбери, Анхелиньо, Дюмфрис, Хендрикс, Гутьеррес (Садилек, 65), Росарио, де Йонг, Бергвайн (Мален, 71), Лосано (Перейро, 90+5).
Предупреждения: Брозович, 44. Зут, 52. Политано, 71. Бергвайн, 71. Садилек, 86. Дюмфрис, 90+1. Шкриньяр, 90+5.
Судья: Цвайер (Германия).
11 декабря. Милан. Стадион "Giuseppe Meazza".
Группа C
"Ливерпуль" (Англия) - "Наполи" (Италия) - 1:0 (1:0)
Гол: Салах, 34.
"Ливерпуль": Алиссон, Александр-Арнолд (Ловрен, 90), Матип, ван Дейк, Робертсон, Вайналдум, Хендерсон, Милнер (Фабинью, 85), Салах, Роберту Фирмину (Кейта, 79), Мане.
"Наполи": Оспина, Максимович, Альбиоль, Кулибали, Мариу Руй (Гулям, 70), Аллан, Хамшик, Руис (Зелиньски, 62), Кальехон, Мертенс (Милик, 67), Инсинье.
Предупреждения: ван Дейк, 13. Кулибали, 40. Салах, 83. Робертсон, 90+1. Мане, 90+3.
Судья: Скомина (Словения).
11 декабря. Ливерпуль. Стадион "Энфилд".
"Црвена Звезда" (Сербия) - "ПСЖ" (Франция) - 1:4 (0:2)
Голы: Кавани, 9 (0:1). Неймар, 40 (0:2). Гобелич, 56 (1:2). Маркиньюс, 74 (1:3). Мбаппе, 90+2 (1:4).
"Црвена Звезда": Борьян, Родич, Стойкович, Дегенек, Гобелич, Симич (Эбесилио, 72), Чаушич, Йованчич, Марин (Йовелич, 87), Бен Набуан, Павков (Боаки, 72).
"ПСЖ": Буффон, Тиагу Силва, Бернат, Маркиньюс, Кимпембе, Керер, Верратти (Рабьо, 84), Кавани, Ди Мария (Дракслер, 88), Неймар, Мбаппе.
Предупреждения: Борьян, 10. Павков, 28. Керер, 29. Бернат, 62. Стойкович, 78. Гобелич, 87.
Судья: Коллам (Шотландия).
11 декабря. Белград. Стадион "Райко Митич".
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