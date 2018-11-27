Лига чемпионов. 5-й тур. Расписание и результаты

Группа H
27 ноября. Манчестер. Стадион "Олд Траффорд". 23.00 (Матч Наш Спорт – 22.50).
27 ноября. Турин. Стадион "Ювентус". 23.00 (Матч Футбол 2 – 22.50).
Группа E
АЕК (Греция) - "Аякс" (Голландия) - 0:2 (0:0)
Голы: Тадич, 68 - с пенальти (0:1). Тадич, 72 (0:2).
АЕК: Баркас, Чигринский, Хулт, Галу (Бойе, 73), Иконому, Бакакис, Манталос (Клонаридис, 78), Алеф, Галанопулос, Ливая, Понсе (Якумакис, 82).
"Аякс": Онана, Блинд, Вебер, де Лигт, Мазрауи (Кристенсен, 82), Тадич, Шене, ван де Бек (Лабиад, 86), де Йонг, Дольберг (Хюнтелар, 62), Нерес.
Предупреждения: Шене, 19. Иконому, 29. Чигринский, 51. Ливая, 54. Мазрауи, 60. Якумакис, 90.
Удаление: Ливая, 67.
Судья: Оливер (Англия).
27 ноября. Афины. Стадион "Спирос Луис".
27 ноября. Мюнхен. Стадион "Алльянц Арена". 23.00 (Матч Игра – 22.50).
Группа F
27 ноября. Зинсхайм. Стадион "Рейн-Неккар-Арена". 23.00 (Матч Футбол 3 – 01.05).
27 ноября. Лион. Стадион "Люмьер". 23.00 (Матч Футбол 1 – 22.50).
Группа G
ЦСКА (Россия) - "Виктория" Пл (Чехия) - 1:2 (1:0)
Голы: Влашич, 10 - с пенальти (1:0). Прохазка, 56 (1:1). Хейда, 81 (1:2).
Нереализованный пенальти: Прохазка, 44 (вратарь).
ЦСКА: Акинфеев, Бекао, Чернов, Набабкин, Мариу Фернандес, Бистрович, Влашич, Обляков (Кучаев, 72), Щенников (Ефремов, 46), Чалов (Жамалетдинов, 80), Сигурдссон.
"Виктория" Пльзень: Грушка, Ржезник, Хейда, Хубник, Лимберски (Копиц, 46), Петржела (Гавел, 70), Прохазка, Хрошовски, Чермак, Коваржик, Хоры (Ржезничек, 80).
Предупреждения: Обляков, 13. Чалов, 24. Хубник, 36. Хрошовски, 60. Копиц, 90+2.
Судьи: Маккели. Дикс, Стегстра, Блом, Камфайс (все - Голландия).
27 ноября. Москва. Стадион "Лужники".
27 ноября. Рим. Олимпийский стадион. 23.00 (Матч ТВ – 22.50).
Группа A
28 ноября. Мадрид. Стадион "Ваньда Метрополитано". 20.55 (Матч Футбол 1 – 20.40).
28 ноября. Дортмунд. Стадион "Сигнал Идуна Парк". 23.00 (Матч Футбол 2 – 01.00).
Группа B
28 ноября. Эйндховен. Стадион "Филипс". 23.00 (Матч Футбол 2 – 22.50).
28 ноября. Лондон. Стадион "Уэмбли". 23.00 (Матч Футбол 1 – 22.50).
Группа C
28 ноября. Париж. Стадион "Парк де Пренс". 23.00 (Матч ТВ – 22.50).
28 ноября. Неаполь. Стадион "Сан-Паоло". 23.00 (Матч Арена – 22.50).
Группа D
28 ноября. Москва. Стадион "РЖД Арена". 20.55 (Матч ТВ – 20.15).
28 ноября. Порту. Стадион "Драгау". 23.00 (Матч Наш Спорт – 22.50).
Лига чемпионов: турнирная таблица, календарь и результаты матчей, расписание по турам.