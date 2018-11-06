15:00 | Футбол — Лига чемпионов

Лига чемпионов. 4-й тур. Расписание и результаты

ЦСКА в "Лужниках" принимает "Рому". Фото Дарья Исаева, "СЭ"
ЦСКА в "Лужниках" принимает "Рому". Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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"Локомотив" играет в гостях с "Порту", ЦСКА принимает "Рому" в "Лужниках" и другие матчи 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

Группа A

Монако – Брюгге

6 ноября. Монако. Стадион "Луи II". 20.55 (Матч ТВ – 20.45).

Монако - Брюгге

Атлетико – Боруссия Д

6 ноября. Мадрид. Стадион "Ваньда Метрополитано". 23.00 (Матч Игра – 22.50).

Атлетико - Боруссия Д

Группа B

Тоттенхэм – ПСВ

6 ноября. Лондон. Стадион "Уэмбли". 23.00 (Матч Арена – 22.50).

Тоттенхэм - ПСВ

Интер – Барселона

6 ноября. Милан. Стадион "Джузеппе Меацца". 23.00 (Матч Футбол 1 – 22.50).

Интер - Барселона

Группа C

Црвена Звезда – Ливерпуль

6 ноября. Белград. Стадион "Райко Митич". 20.55 (Матч Футбол 1 – 20.40).

Црвена Звезда - Ливерпуль

Наполи – ПСЖ

6 ноября. Неаполь. Стадион "Сан-Паоло". 23.00 (Матч Футбол 2 – 22.50).

Наполи - ПСЖ

Группа D

Порту – Локомотив

6 ноября. Порту. Стадион "Драгау". 23.00 (Матч ТВ – 22.50).

Порту - Локомотив

Шальке – Галатасарай

6 ноября. Гельзенкирхен. Стадион "Фельтинс Арена". 23.00 (Матч Футбол 3 – 01.00).

Шальке-04 - Галатасарай

Группа E

Бавария – АЕК

7 ноября. Мюнхен. Стадион "Алльянц Арена". 23.00 (Матч Игра – 22.50).

Бавария - АЕК

Бенфика – Аякс

7 ноября. Лиссабон. Стадион "Да Луш". 23.00 (Матч Арена – 22.50).

Бенфика - Аякс

Группа F

Лион – Хоффенхайм

7 ноября. Лион. Стадион "Люмьер". 23.00 (Матч Футбол 2 – 01.00).

Лион - Хоффенхайм

Манчестер Сити – Шахтер

7 ноября. Манчестер. Стадион "Этихад". 23.00 (Матч Футбол 2 – 22.50).

Манчестер Сити - Шахтер Д

Группа G

ЦСКА – Рома

7 ноября. Москва. Стадион "Лужники". 20.55 (Матч ТВ – 20.00).

ЦСКА - Рома

Виктория Пл – Реал

7 ноября. Пльзень. Стадион "Дусан Арена". 23.00 (Матч Футбол 1 – 22.50).

Виктория Пл - Реал

Группа H

Валенсия – Янг Бойз

7 ноября. Валенсия. Стадион "Месталья". 20.55 (Матч Футбол 1 – 20.40).

Валенсия - Янг Бойз

Ювентус – Манчестер Юнайтед

7 ноября. Турин. Стадион "Ювентус". 23.00 (Матч ТВ – 22.50).

Ювентус - Манчестер Юнайтед

Лига чемпионов: расписание матчей группового этапа по турам, календарь и результаты игр

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