Лига чемпионов. 4-й тур. Расписание и результаты

Группа A
6 ноября. Монако. Стадион "Луи II". 20.55 (Матч ТВ – 20.45).
6 ноября. Мадрид. Стадион "Ваньда Метрополитано". 23.00 (Матч Игра – 22.50).
Группа B
6 ноября. Лондон. Стадион "Уэмбли". 23.00 (Матч Арена – 22.50).
6 ноября. Милан. Стадион "Джузеппе Меацца". 23.00 (Матч Футбол 1 – 22.50).
Группа C
6 ноября. Белград. Стадион "Райко Митич". 20.55 (Матч Футбол 1 – 20.40).
6 ноября. Неаполь. Стадион "Сан-Паоло". 23.00 (Матч Футбол 2 – 22.50).
Группа D
6 ноября. Порту. Стадион "Драгау". 23.00 (Матч ТВ – 22.50).
6 ноября. Гельзенкирхен. Стадион "Фельтинс Арена". 23.00 (Матч Футбол 3 – 01.00).
Группа E
7 ноября. Мюнхен. Стадион "Алльянц Арена". 23.00 (Матч Игра – 22.50).
7 ноября. Лиссабон. Стадион "Да Луш". 23.00 (Матч Арена – 22.50).
Группа F
7 ноября. Лион. Стадион "Люмьер". 23.00 (Матч Футбол 2 – 01.00).
7 ноября. Манчестер. Стадион "Этихад". 23.00 (Матч Футбол 2 – 22.50).
Группа G
7 ноября. Москва. Стадион "Лужники". 20.55 (Матч ТВ – 20.00).
7 ноября. Пльзень. Стадион "Дусан Арена". 23.00 (Матч Футбол 1 – 22.50).
Группа H
7 ноября. Валенсия. Стадион "Месталья". 20.55 (Матч Футбол 1 – 20.40).
7 ноября. Турин. Стадион "Ювентус". 23.00 (Матч ТВ – 22.50).
Лига чемпионов: расписание матчей группового этапа по турам, календарь и результаты игр