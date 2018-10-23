Лига чемпионов. 3-й тур. Расписание и результаты

ЦСКА играет с "Ромой" в Риме, "Ювентус" и Криштиану Роналду в Манчестере на "Олд Траффорд", "Локомотив" против "Порту" в Москве и другие матчи 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

Группа E

АЕК – Бавария

23 октября. Афины. Стадион "Спирос Луис". 19.55 (Матч ТВ – 19.45).

Аякс – Бенфика

23 октября. Амстердам. Стадион "Йохан Кройф Арена". 22.00 (Матч Арена – 21.50).

Группа F

Хоффенхайм – Лион

23 октября. Зинсхайм. Стадион "Рейн-Неккар-Арена". 22.00 (Матч Футбол 2 – 00.00).

Шахтер – Манчестер Сити

23 октября. Харьков. Стадион "ОСК Металлист". 22.00 (Матч Футбол 2 – 21.50).

Группа G

Рома – ЦСКА

23 октября. Рим. Олимпийский стадион. 22.00 (Матч ТВ – 21.50).

Реал – Виктория Пл

23 октября. Мадрид. Стадион "Сантьяго Бернабеу". 22.00 (Матч Игра – 21.50).

Группа H

Янг Бойз – Валенсия

23 октября. Берн. Стадион "Стад де Суис". 19.55 (Матч Футбол 1 – 19.45).

Манчестер Юнайтед – Ювентус

23 октября. Манчестер. Стадион "Олд Траффорд". 22.00 (Матч Футбол 1 – 21.50).

Группа А

Брюгге – Монако

24 октября. Брюгге. Стадион "Ян Брейдел". 19.55 (Матч ТВ – 19.45).

Боруссия Д – Атлетико

24 октября. Дортмунд. Стадион "Сигнал Идуна Парк". 22.00 (Матч Игра – 21.50).

Группа B

ПСВ – Тоттенхэм

24 октября. Эйндховен. Стадион "Филипс". 19.55 (Матч Футбол 1 – 19.40).

Барселона – Интер

24 октября. Барселона. Стадион "Камп Ноу". 22.00 (Матч Футбол 1 – 21.50).

Группа С

ПСЖ – Наполи

24 октября. Париж. Стадион "Парк де Пренс". 22.00 (Матч Футбол 2 – 21.50).

Ливерпуль – Црвена Звезда

24 октября. Ливерпуль. Стадион "Энфилд". 22.00 (Матч Арена – 21.50).

Группа D

Локомотив – Порту

24 октября. Москва. Стадион "РЖД Арена". 22.00 (Матч ТВ – 21.50).

Галатасарай – Шальке

24 октября. Стамбул. Стадион "Тюрк Телеком". 22.00 (Матч Футбол 2 – 00.00).

Лига чемпионов: расписание матчей группового этапа по турам, календарь и результаты игр