Лига чемпионов. 3-й тур. Расписание и результаты

Группа E
23 октября. Афины. Стадион "Спирос Луис". 19.55 (Матч ТВ – 19.45).
23 октября. Амстердам. Стадион "Йохан Кройф Арена". 22.00 (Матч Арена – 21.50).
Группа F
23 октября. Зинсхайм. Стадион "Рейн-Неккар-Арена". 22.00 (Матч Футбол 2 – 00.00).
23 октября. Харьков. Стадион "ОСК Металлист". 22.00 (Матч Футбол 2 – 21.50).
Группа G
23 октября. Рим. Олимпийский стадион. 22.00 (Матч ТВ – 21.50).
23 октября. Мадрид. Стадион "Сантьяго Бернабеу". 22.00 (Матч Игра – 21.50).
Группа H
23 октября. Берн. Стадион "Стад де Суис". 19.55 (Матч Футбол 1 – 19.45).
23 октября. Манчестер. Стадион "Олд Траффорд". 22.00 (Матч Футбол 1 – 21.50).
Группа А
24 октября. Брюгге. Стадион "Ян Брейдел". 19.55 (Матч ТВ – 19.45).
24 октября. Дортмунд. Стадион "Сигнал Идуна Парк". 22.00 (Матч Игра – 21.50).
Группа B
24 октября. Эйндховен. Стадион "Филипс". 19.55 (Матч Футбол 1 – 19.40).
24 октября. Барселона. Стадион "Камп Ноу". 22.00 (Матч Футбол 1 – 21.50).
Группа С
24 октября. Париж. Стадион "Парк де Пренс". 22.00 (Матч Футбол 2 – 21.50).
24 октября. Ливерпуль. Стадион "Энфилд". 22.00 (Матч Арена – 21.50).
Группа D
24 октября. Москва. Стадион "РЖД Арена". 22.00 (Матч ТВ – 21.50).
24 октября. Стамбул. Стадион "Тюрк Телеком". 22.00 (Матч Футбол 2 – 00.00).
Лига чемпионов: расписание матчей группового этапа по турам, календарь и результаты игр