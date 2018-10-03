Лига чемпионов, 2-й тур. Расписание и результаты матчей

Группа A
Атлетико – Брюгге
Сегодня. Мадрид. Стадион "Ванда Метрополитано". 22.00 (Матч Футбол 2 – 0.00)
Судья: Кружляк (Словакия).
Боруссия Д – Монако
Сегодня. Дортмунд. Стадион "Сигнал Идуна Парк". 22.00 (Матч Футбол 2 – 21.50)
Судья: Кульбаков (Белоруссия).
Группа B
ПСВ – Интер
Сегодня. Эйндховен. Стадион "Филипс". 22.00 (Матч Арена – 21.50)
Судья: Мажич (Сербия).
Тоттенхэм – Барселона
Сегодня. Лондон. Стадион "Уэмбли". 22.00 (Матч ТВ – 21.50)
Судья: Цвайер (Германия).
Группа C
ПСЖ – Црвена Звезда
Сегодня. Париж. Стадион "Парк де Пренс". 19.55 (Матч Футбол 1 – 19.40)
Судья: Диаш (Португалия).
Наполи – Ливерпуль
Сегодня. Неаполь. Стадион "Сан-Паоло". 22.00 (Матч Футбол 1 – 21.50)
Судья: Кошшои (Венгрия).
Группа D
Локомотив – Шальке
Сегодня. Москва. Стадион "РЖД Арена". 19.55 (Матч ТВ – 19.15)
Судья: Тэйлор (Англия).
Порту – Галатасарай
Сегодня. Порту. Стадион "Драгау". 22.00 (Матч Игра – 21.50)
Судья: Оливер (Англия).
Группа G
"Рома" (Италия) – "Виктория" Пл (Чехия) – 5:0 (2:0)
Голы: Джеко, 3 (1:0). Джеко, 40 (2:0). Дженгиз Юндер, 64 (3:0). Клюйверт, 73 (4:0). Джеко, 90+2 (5:0).
"Рома" (Италия): Ольсен, Коларов (Лу.Пеллегрини, 74), Фасио, Флоренци, Жуан Жезус, Н`Зонзи, Кристанте, Ло.Пеллегрини (Дзаньоло, 74), Джеко, Дженгиз Юндер (Шик, 74), Клюйверт.
"Виктория" Пл (Чехия): Козачик, Хубник, Лимберски, Хейда, Ржезник, Земан (Экпай, 71), Прохазка, Хоржава (Коларж, 64), Коваржик, Хрошовски, Крменчик (Ржезничек, 78).
Предупреждения: Хейда, 51. Шик, 88.
Судья: Рачковски (Польша).
2 октября. Рим. Стадион "Олимпийский стадион".
ЦСКА (Россия) – "Реал" (Испания) – 1:0 (1:0)
Гол: Влашич, 2.
ЦСКА (Россия): Акинфеев, Мариу Фернандес, Бекао, Чернов, Набабкин, Обляков (Кырнац, 90+8), Дзагоев (Ефремов, 65), Бийол, Ахметов, Влашич, Чалов (Сигурдссон, 78).
"Реал" (Испания): Навас, Карвахаль (Одриосола, 43), Начо, Варан, Регилон, Каземиру (Модрич, 58), Кроос, Себальос, Васкес (Диас, 58), Бензема, Асенсио.
Предупреждения: Бийол, 66. Акинфеев, 90+5.
Удаление: Акинфеев, 90+6 (неспорт. повед., вторая ж.к.).
Судьи: Хацеган. Георге, Шовре, Колцеску, Петреску (все – Румыния).
2 октября. Москва. Стадион "Лужники".
Группа Е
"Бавария" (Германия) – "Аякс" (Голландия) – 1:1 (1:1)
Голы: Хуммельс, 4 (1:0). Мазрауи, 22 (1:1).
"Бавария" (Германия): Нойер, Хуммельс (Зюле, 90+3), Боатенг, Алаба, Киммих, Роббен (Хамес Родригес, 62), Рибери (Гнабри, 75), Хави Мартинес, Мюллер, Тиагу Алькантара, Левандовски.
"Аякс" (Голландия): Онана, Блинд, Тальяфико, Вебер, де Лигт, Мазрауи, Тадич, Шене, Зиех, ван де Бек (де Вит, 75), Нерес (Дольберг, 85).
Предупреждения: ван де Бек, 21. Хави Мартинес, 40. Блинд, 51. Хамес Родригес, 78. Гнабри, 88.
Судья: Краловец (Чехия).
2 октября. Мюнхен. Стадион "Алльянц Арена".
"АЕК" (Греция) – "Бенфика" (Португалия) – 2:3 (0:2)
Голы: Сеферович, 6 (0:1). Гримальдо, 15 (0:2). Клонаридис, 53 (1:2). Клонаридис, 63 (2:2). Семеду, 74 (2:3).
"АЕК" (Греция): Баркас, Чигринский, Хулт, Иконому (Чосич, 68), Бакакис, Манталос, Симоэш (Галу, 79), Галанопулос, Клонаридис, Понсе (Якумакис, 61), Бакасетас.
"Бенфика" (Португалия): Влаходимос, Андре Алмейда, Конти, Гримальдо, Рубен Диаш, Фейса, Пиззи (Семеду, 62), Фернандеш, Сальвио (Лема, 46), Сеферович, Рафа Силва (Серви, 84).
Предупреждения: Рубен Диаш, 8. Понсе, 34. Бакасетас, 41. Андре Алмейда, 79. Гримальдо, 90+3.
Удаление: Рубен Диаш, 45+4.
Судья: Гринфельд (Израиль).
2 октября. Афины. Стадион "OAKA Spiros Louis".
Группа F
"Хоффенхайм" (Германия) – "Манчестер Сити" (Англия) – 1:2 (1:1)
Голы: Бельфодиль, 1 (1:0). Агуэро, 8 (1:1). Сильва, 87 (1:2).
"Хоффенхайм" (Германия): Бауманн, Кадержабек, Бренет, Акпогума, Хогма, Пош, Демирбай (Хак, 89), Гриллич (Биттенкурт, 82), Бельфодиль, Солои (Крамарич, 54), Жоэлинтон.
"Манчестер Сити" (Англия): Эдерсон, Компани, Отаменди (Стоунс, 64), Уокер, Ляпорт, Сильва, Фернандинью, Гюндоган (Бернарду Силва, 68), Агуэро, Стерлинг (Махрез, 75), Сане.
Предупреждения: Отаменди, 12. Фернандинью, 36. Демирбай, 57. Уокер, 66. Агуэро, 90+4.
Судья: Скомина (Словения).
2 октября. Зинсхайм. Стадион "WIRSOL Rhein-Neckar-Arena".
"Лион" (Франция) – "Шахтер" Д (Украина) – 2:2 (0:1)
Голы: Мораес, 44 (0:1). Мораес, 55 (0:2). Дембеле, 70 (1:2). Дюбуа, 72 (2:2).
"Лион": Антони Лопеш, Марселу, Денайер, Дюбуа, Менди, Фекир, Тузар, Ауар, Ндомбеле (Диоп, 87), Дембеле (Корне, 81), Траоре (Депай, 63).
"Шахтер" Д (Украина): Пятов, Ракицкий, Кривцов, Исмаили, Матвиенко, Степаненко, Тайсон, Патрик (Коваленко, 75), Марлос (Фернанду, 90+1), Майкон, Мораес (Кайоде, 83).
Предупреждение: Фекир, 46.
Судья: Трейманис (Латвия).
2 октября. Лион. Стадион "Люмьер".
Группа H
"Ювентус" (Италия) – "Янг Бойз" (Швейцария) – 3:0 (2:0)
Голы: Дибала, 5 (1:0). Дибала, 33 (2:0). Дибала, 69 (3:0).
"Ювентус" (Италия): Щенсны, Барцальи, Бонуччи, Бенатиа, Куадрадо, Пьянич (Хедира, 70), Матюиди (Эмре Джан, 46), Бернардески, Сандру, Дибала, Манджукич (Кин, 78).
"Янг Бойз" (Швейцария): фон Балльмоос, Шик, Камара, фон Берген, Бенито, Фасснахт (Ассале, 71), Саного (Лаупер, 46), Соу, Бертоне, Сулеймани (Нгамале, 71), Оаро.
Предупреждения: Бертоне, 24. Саного, 41. Камара, 75.
Удаление: Камара, 78.
Судья: Карасев (Россия).
2 октября. Турин. Стадион "Ювентус".
"Манчестер Юнайтед" (Англия) – "Валенсия" (Испания) – 0:0
"Манчестер Юнайтед" (Англия): де Хеа, Валенсия, Смоллинг, Байи, Шоу, Матич, Феллаини, Погба, Рэшфорд, Лукаку, Санчес (Марсьяль, 76).
"Валенсия": Нету, Пиччини, Габриэл Паулиста, Гарай, Хосе Гайя, Кокелен (Солер, 78), Кондогбья, Парехо, Гонсалу Гедеш (Черышев, 82), Родриго, Батшуайи (Гамейро, 73).
Предупреждения: Кокелен, 21. Родриго, 32. Парехо, 45. Пиччини, 85. Лукаку, 86. Хосе Гайя, 87. Кондогбья, 90+2.
Судья: Винчич (Словения).
2 октября. Манчестер. Стадион "Олд Траффорд".
Лига чемпионов: календарь матчей по группам, расписание игр по датам