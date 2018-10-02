16:30 | Футбол — Лига чемпионов

Лига чемпионов, 2-й тур. Расписание и результаты матчей

Кубок Лиги чемпионов. Фото REUTERS
Кубок Лиги чемпионов. Фото REUTERS
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Расписание и результаты матчей второго тура Лиги чемпионов-2018/19.

Группа G

"Рома" (Италия) – "Виктория" (Чехия) – начало матча в 22.00

Рома - Виктория Пл

ЦСКА (Россия) – "Реал" (Испания) – начало матча в 22.00

ЦСКА - Реал

Группа Е

"Бавария" (Германия) – "Аякс" (Голландия) – начало матча в 22.00

Бавария - Аякс

АЕК (Греция) – "Бенфика" (Португалия) – начало матча в 22.00

АЕК - Бенфика

Группа F

"Хоффенхайм" (Германия) – "Манчестер Сити" (Англия) – начало матча в 19.55

Хоффенхайм - Манчестер Сити

"Лион" (Франция) – "Шахтер" (Украина) – начало матча в 22.00

Лион - Шахтер Д

Группа H

"Ювентус" (Италия) – "Янг Бойз" (Швейцария) – начало матча в 19.55

Ювентус - Янг Бойз

"Манчестер Юнайтед" (Англия) – "Валенсия" (Испания) – начало матча в 22.00

Манчестер Юнайтед - Валенсия

Лига чемпионов: календарь матчей по группам, расписание игр по датам

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 2-й тур. ЦСКА - "Реал", "Локомотив" - "Шальке"
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