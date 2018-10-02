Лига чемпионов, 2-й тур. Расписание и результаты матчей

Расписание и результаты матчей второго тура Лиги чемпионов-2018/19.
Группа G
"Рома" (Италия) – "Виктория" (Чехия) – начало матча в 22.00
ЦСКА (Россия) – "Реал" (Испания) – начало матча в 22.00
Группа Е
"Бавария" (Германия) – "Аякс" (Голландия) – начало матча в 22.00
АЕК (Греция) – "Бенфика" (Португалия) – начало матча в 22.00
Группа F
"Хоффенхайм" (Германия) – "Манчестер Сити" (Англия) – начало матча в 19.55
"Лион" (Франция) – "Шахтер" (Украина) – начало матча в 22.00
Группа H
"Ювентус" (Италия) – "Янг Бойз" (Швейцария) – начало матча в 19.55
"Манчестер Юнайтед" (Англия) – "Валенсия" (Испания) – начало матча в 22.00
Лига чемпионов: календарь матчей по группам, расписание игр по датам
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