"Либо у автора Daily Mirror "двойка" по географии, либо это сделано умышленно". Взгляд из Англии на нападение на фанатов "Ливерпуля" в Киеве

Комментатор российской премьер-лиги на канале ESPN Джон Брэдли прокомментировал "СЭ" ситуацию, в которую попали болельщики "Ливерпуля" накануне финала Лиги чемпионов в Киеве.

Вечером 24 мая ресторан Rooster, расположенный рядом со стадионом "Олимпийский", был атакован группой из двух десятков человек в масках. Издание Daily Mirror после этого опубликовало статью, в которой нападавших назвали россиянами. Автор текста сделал такой вывод на основе того, что эти люди общались с полицейскими на русском.

– Я видел эту статью, – сказал Брэдли. – В ней даже опубликованы фото хулиганов, и у одного на спине написано "ЦСКА Киев". Меня рассмешил аргумент газеты: "Раз они говорят на русском, значит и сами русские". У нас многие просто не понимают, что большая часть людей в Киеве говорит на русском. А еще мало кто имеет представление о том, что россиянам сейчас очень сложно попасть на Украину. Особенно в возрасте тех людей, которые атаковали ресторан. Серьезно, вам в газете нужно вместо иллюстрации этой истории поставить несколько смеющихся смайликов. Стыдно за публикацию Daily Mirror.

– Может, журналисты специально так написали?

– Либо у автора статьи "двойка" по географии, либо это действительно сделано умышленно. Но в Англии на самом деле пытаются окрасить Россию в черный цвет, хотя она находится в тысячах миль от Великобритании.

– Что об этом думают болельщики "Ливерпуля"?

– Сейчас – ничего. Все разочарованы результатом финала.

В воскресенье посольство Российской Федерации в Великобритании ответило на публикацию Daily Mirror в Твиттере. В сообщении написано, что эта статья – либо проявление невежества, либо сознательное распространение фейковых новостей. Наши дипломаты также заметили, что россияне призывного возраста не могут пересечь украинскую границу, а в Киеве большинство говорит на русском. (Гоша ЧЕРНОВ)​