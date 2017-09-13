"Лейпциг" в дебютном матче в Лиге чемпионов сыграл в ничью с "Монако"

Матч 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Лейпциг" – "Монако" завершился со счетом 1:1. В составе немецкой команды отличился полузащитник Эмиль Форсберг. За гостей забитым мячом отметился хавбек Юри Тилеманс.

В параллельной игре группы G "Бешикташ" в гостях одержал победу над "Порту" - 3:1.

Лига чемпионов

Групповой турнир

1-й тур

Группа G

"Лейпциг" (Германия) - "Монако" (Франция) - 1:1 (1:1)

Голы: Форсберг, 33 (1:0). Тилеманс, 34 (1:1).

"Лейпциг" : Гулачи, Клостерманн, Орбан, Упамекано, Хальстенберг, Ильзанкер, Демме, Забитцер, Вернер, Форсберг (Кампль, 63), Поульсен (Огюстен, 80).

"Монако": Бенальо, Туре, Глик, Жемерсон, Жорже, Сидибе (Геззаль, 84), Фабинью, Жоау Моутинью, Тилеманс, Диакаби (Кейта, 74), Фалькао (Каррильо, 89).

Предупреждения: Тилеманс, 10. Демме, 26. Хальстенберг, 72. Сидибе, 81. Жемерсон, 87.

Судья: Оливер (Англия).

13 сентября. Лейпциг. Стадион Zentralstadion.

"Порту" (Португалия) - "Бешикташ" (Турция) - 1:3 (1:2)

Голы: Талиска, 13 (0:1). Тошич, 21 - в свои ворота (1:1). Дженк, 28 (1:2). Бабел, 86 (1:3).

"Порту": Касильяс, Рикарду Перейра, Фелипе, Маркано, Теллес, Корона (Андре, 46), Оливер (Отавиу, 46), Данилу Перейра (Эрнани Фортеш, 82), Брахими, Марега, Соарес.

"Бешикташ": Фабрисио Агосто, Адриану (Неджип Уйсал, 87), Пепе, Тошич, Джанер Эркин, Куарежма (Негредо, 73), Хатчинсон, Огузхан (Медель, 65), Талиска, Бабел, Дженк.

Предупреждения: Рикарду Перейра, 10. Джанер Эркин, 68. Андре, 81.

Судья: Тэйлор (Англия).

13 сентября. Порту. Стадион "do Dragao".