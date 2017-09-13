"Лейпциг" в дебютном матче в Лиге чемпионов сыграл в ничью с "Монако"

Матч 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Лейпциг" – "Монако" завершился со счетом 1:1. В составе немецкой команды отличился полузащитник Эмиль Форсберг. За гостей забитым мячом отметился хавбек Юри Тилеманс.
В параллельной игре группы G "Бешикташ" в гостях одержал победу над "Порту" - 3:1.
Лига чемпионов
Групповой турнир
1-й тур
Группа G
"Лейпциг" (Германия) - "Монако" (Франция) - 1:1 (1:1)
Голы: Форсберг, 33 (1:0). Тилеманс, 34 (1:1).
"Лейпциг" : Гулачи, Клостерманн, Орбан, Упамекано, Хальстенберг, Ильзанкер, Демме, Забитцер, Вернер, Форсберг (Кампль, 63), Поульсен (Огюстен, 80).
"Монако": Бенальо, Туре, Глик, Жемерсон, Жорже, Сидибе (Геззаль, 84), Фабинью, Жоау Моутинью, Тилеманс, Диакаби (Кейта, 74), Фалькао (Каррильо, 89).
Предупреждения: Тилеманс, 10. Демме, 26. Хальстенберг, 72. Сидибе, 81. Жемерсон, 87.
Судья: Оливер (Англия).
13 сентября. Лейпциг. Стадион Zentralstadion.
"Порту" (Португалия) - "Бешикташ" (Турция) - 1:3 (1:2)
Голы: Талиска, 13 (0:1). Тошич, 21 - в свои ворота (1:1). Дженк, 28 (1:2). Бабел, 86 (1:3).
"Порту": Касильяс, Рикарду Перейра, Фелипе, Маркано, Теллес, Корона (Андре, 46), Оливер (Отавиу, 46), Данилу Перейра (Эрнани Фортеш, 82), Брахими, Марега, Соарес.
"Бешикташ": Фабрисио Агосто, Адриану (Неджип Уйсал, 87), Пепе, Тошич, Джанер Эркин, Куарежма (Негредо, 73), Хатчинсон, Огузхан (Медель, 65), Талиска, Бабел, Дженк.
Предупреждения: Рикарду Перейра, 10. Джанер Эркин, 68. Андре, 81.
Судья: Тэйлор (Англия).
13 сентября. Порту. Стадион "do Dragao".
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http://football.sport-express.ru/eurocups/championsleague/2017-2018/groups/