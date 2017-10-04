Лев обеспокоен слабым выступлением немецких клубов в еврокубках

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев признался, что его тревожит неудачное выступление немецких клубов на европейской арене. Наставник действующих чемпионов рассчитывает, что это совпадение, а не тенденция.

Напомним, во 2-м туре группового турнира еврокубков ни один из шести представителей бундеслиги не сумел набрать ни одного очка.

– Надеюсь, слабая игра немецких клубов на европейской арене – краткосрочное совпадение. Это тревожит меня, – цитирует Лева The Guardian. – Пока рано говорить о том, является ли это тенденцией. У "Баварии" и Дортмунда все шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Это же относится к клубам из Лиги Европы.

Мы с тренерским штабом какое-то время думаем над тем, как улучшить ситуацию в чемпионате. Не стоит восхвалять бундеслигу, говорить о том, что наш чемпионат готовит самых талантливых игроков. Нам стоит это признать.