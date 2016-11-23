"Лестер" вышел в плей-офф Лиги чемпионов

В матче группового турнира Лиги чемпионов "Лестер" на своем поле одолел "Брюгге" – 2:1. По голу у хозяев забили Синдзи Окадзаки и Рияд Махрез. Экс-форвард ЦСКА Ахмед Муса остался в запасе "лис".

В другой встрече "Порту" на выезде сыграл вничью с "Копенгагеном" (0:0). Этот результат не повлиял на турнирное положение команд. Португальцы остались вторыми в группе G, на два очка опережая датчан.

"Брюгге" лишился шансов продолжение борьбы, а "Лестер" гарантировал себе место в 1/8 финала.

Лига чемпионов

Групповой турнир

5-й тур

Группа G

"Лестер" (Англия) – "Брюгге" (Бельгия) – 2:1 (2:0)

Голы: Окадзаки, 5 (1:0). Махрез, 30 - с пенальти (2:0). Искиэрдо, 52 (2:1).

"Лестер": Цилер, Симпсон, Морган, Хут, Фукс, Махрез (Шлупп, 68), Дринкуотер, Кинг, Олбрайтон (Амарти, 78), Окадзаки (Грэй, 68), Варди.

"Брюгге": Бютель, Кулс, Мехеле, Пулен, Де Бок (ван Рейн, 70), Клаудемир (Уэсли, 85), Томас Пина (Лимбомб, 61), Симонс, Ванакен, Искиэрдо, Фоссен.

Предупреждение: Цилер, 90.

Судья: Бюке (Франция).

22 ноября. Лестер. Стадион King Power Stadium.

Трансляция матча "Лестер" - "Брюгге"

"Копенгаген" (Дания) – "Порту" (Португалия) – 0:0

"Копенгаген": Ольсен, Анкерсен, Йергенсен Занка, Юханссон, Аугустинссон, Фальк (Куск, 75), Делэйни, Квист, Туту (Грегуш, 75), Павлович, Вербич.

"Порту": Касильяс, Макси Перейра, Маркано, Фелипе, Теллес, Корона (Варела, 88), Данилу Перейра, Оливер, Отавиу (Эвандру, 84), Жота, Андре Силва.

Предупреждения: Квист, 47. Андре Силва, 59. Аугустинссон, 80. Корона, 85. Жота, 87. Вербич, 90+2.

Судья: Мажич (Сербия).

22 ноября. Копенгаген. Стадион Parken Stadium.

Трансляция матча "Копенгаген" - "Порту"