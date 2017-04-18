"Лестер" сыграл вничью с "Атлетико", но вылетел из Лиги чемпионов

"Лестер" сыграл вничью в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Атлетико" (1:1) и вылетел из турнира. Первая встреча завершилась победой мадридского клуба со счетом 1:0.

Счет в матче в первом тайме открыл полузащитник испанцев Сауль, на что англичане ответили во втором отрезке встречи мячом Джейми Варди. "Лестер" имел возможность забить еще, нанеся в общей сложности 20 ударов в сторону ворот соперника, однако лишь четыре из них пришлись в створ.

Лига чемпионов

1/4 финала

Ответный матч

"Лестер" (Англия) - "Атлетико" (Испания) - 1:1 (0:1)

Голы: Сауль, 26 (0:1). Варди, 61 (1:1).

"Лестер" (Англия): Шмайхель, Симпсон, Беналуан (Чилвелл, 46), Морган (Амарти, 84), Фукс, Махрез, Ндиди, Дринкуотер, Окадзаки (Ульоа, 46), Олбрайтон, Варди.

"Атлетико" (Испания): Облак, Хуанфран (Эрнандез, 55), Годин, Савич, Филипе Луис (Корреа, 74), Сауль, Хименес, Габи, Коке, Гризманн, Феррейра-Карраско (Фернандо Торрес, 69).

Судья: Рокки (Италия).

18 апреля. Лестер. Стадион King Power Stadium.

Первый матч: 0:1

"СЭ" вел текстовую трансляцию матча "Лестер" - "Атлетико"