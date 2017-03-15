"Лестер" обыграл "Севилью" и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

"Лестер" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов обыграл "Севилью" со счетом 2:0. Голы забили Уэстли Морган и Марк Олбрайтон.

На 74-й минуте полузащитник гостей Самир Насри за стычку с нападающим Джейми Варди получил вторую желтую карточку и был удален с поля. На 80-й минуте "Севилья" получила право на пробитие пенальти, однако вратарь Каспер Шмейхель парировал 11-метровый в исполнении Стивена Н'Зонзи.

"Лестер" по сумме двух встреч впервые в своей истории вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Первая игра в Испании завершилась победной "Севильи со счетом 2:1.

Жеребьевка 1/4 финала турнира пройдет в ближайшую пятницу.

Лига чемпионов

1/8 финала

Ответный матч

"Лестер" (Англия) – "Севилья" (Испания) – 2:0 (1:0)

Голы: Морган, 27 (1:0). Олбрайтон, 54 (2:0).

Нереализованный пенальти: Н`Зонзи (Севилья), 80 (вратарь)

"Лестер": Шмейхель, Симпсон, Морган, Хут, Фукс, Махрез (Амарти, 90), Ндиди, Дринкуотер, Олбрайтон, Варди, Окадзаки (Слимани, 64).

"Севилья": Рико, Пареха, Рами, Меркадо (Мариану, 46), Сарабия (Йоветич, 46), Н`Зонзи, Иборра, Насри, Витоло, Эскудеро, Бен Йеддер (Корреа, 68).

Предупреждения: Насри, 18. Витоло, 59. Варди, 74. Шмейхель, 79. Эскудеро, 84. Махрез, 89.

Удаление: Насри (Севилья), 74.

Судья: Орсато (Италия).

14 марта. Лестер. Стадион King Power Stadium.

Первый матч – 1:2

Трансляция матча "Лестер" - "Севилья"