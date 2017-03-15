"Лестер" обыграл "Севилью" и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

"Лестер" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов обыграл "Севилью" со счетом 2:0. Голы забили Уэстли Морган и Марк Олбрайтон.
На 74-й минуте полузащитник гостей Самир Насри за стычку с нападающим Джейми Варди получил вторую желтую карточку и был удален с поля. На 80-й минуте "Севилья" получила право на пробитие пенальти, однако вратарь Каспер Шмейхель парировал 11-метровый в исполнении Стивена Н'Зонзи.
"Лестер" по сумме двух встреч впервые в своей истории вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Первая игра в Испании завершилась победной "Севильи со счетом 2:1.
Жеребьевка 1/4 финала турнира пройдет в ближайшую пятницу.
Лига чемпионов
1/8 финала
Ответный матч
"Лестер" (Англия) – "Севилья" (Испания) – 2:0 (1:0)
Голы: Морган, 27 (1:0). Олбрайтон, 54 (2:0).
Нереализованный пенальти: Н`Зонзи (Севилья), 80 (вратарь)
"Лестер": Шмейхель, Симпсон, Морган, Хут, Фукс, Махрез (Амарти, 90), Ндиди, Дринкуотер, Олбрайтон, Варди, Окадзаки (Слимани, 64).
"Севилья": Рико, Пареха, Рами, Меркадо (Мариану, 46), Сарабия (Йоветич, 46), Н`Зонзи, Иборра, Насри, Витоло, Эскудеро, Бен Йеддер (Корреа, 68).
Предупреждения: Насри, 18. Витоло, 59. Варди, 74. Шмейхель, 79. Эскудеро, 84. Махрез, 89.
Удаление: Насри (Севилья), 74.
Судья: Орсато (Италия).
14 марта. Лестер. Стадион King Power Stadium.
Первый матч – 1:2
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/championsleague/2016-2017/playoff/
Pablo_75
Варди подонок и провокатор. Они оба слегка боднули друг друга, Насри пошёл себе играть, а Варди мерзко, картинно привлёк внимание арбитра. Гол Севильи был почти неотвратим, если бы не это удаление.
00:46
redgy
жаль этот чмошник пеналь не забил, 30 минут еще было бы интересно посмотреть
00:44
ротор-максимум
Сказка продолжается. Лестер будет победителем лиги чемпионов, а Ростов победителем Лиги Европы и в Суперкубке они встретятся. И Ростов выиграет по пенальти 2:2, п 4:3, а решающий гол забьет Бухаров и он получит Золотой мяч а Месси и Криштиану роналду будут сильно переживать и нервно курить в сторонке.
00:40
maxscorp78
с детства за лис) но в четвертьфинале шансы будут только против победителя Монако-Мансити
00:39