"Лестер" обыграл "Порту", "Копенгаген" разгромил "Брюгге"

"Копенгаген" на своем поле разгромил "Брюгге"†в матче 2-го тура Лиги чемпионов. В другой встрече группы G "Лестер" с минимальным счетом обыграл "Порту". Лидирует в турнирной таблице английский клуб, а на втором месте идет датский коллектив.
Лига чемпионов
2-й тур
Группа G
"Копенгаген" (Дания) – "Брюгге" (Бельгия) – 4:0 (0:0)
Голы: Денсвил, 53 - в свои ворота (1:0). Делани, 64 (2:0). Сантандер, 69 (3:0). Йергенсен Занка, 90+2 (4:0).
Нереализованный пенальти: Аугустинссон (К), 62 (вратарь)
"Копенгаген": Ольсен, Анкерсен, Йергенсен Занка, Юханссон, Аугустинссон, Вербич (Туту, 67), Делани, Квист, Фальк (Аманкво, 84), Корнелиус, Сантандер (Павлович, 79).
"Брюгге": Бютель, ван Рейн, Денсвил, Пулен, Де Бок, Вормер, Клаудемир, Симонс, Ванакен (Лимбомб, 46), Фоссен (М.Уэсли, 63), Искиэрдо (Фелипе Гедоз, 79).
Предупреждения: Йергенсен Занка, 56. Вормер, 58. Клаудемир, 88.
Судья: Томсон (Шотландия).
"Лестер" (Англия) – "Порту" (Португалия) – 1:0 (1:0)
Гол: Слимани, 25.
"Лестер": Шмейхель, Эрнандес, Хут, Морган, Фукс, Махрез (Грэй, 88), Амарти, Дринкуотер, Олбрайтон, Варди (Муса, 90+4), Слимани (Кинг, 82).
"Порту": Касильяс, Лаюн, Фелипе, Маркано, Теллес, Андре (Эррера, 63), Данилу Перейра, Оливер (Корона, 77), Андре Силва, Адриан (Жота, 63), Отавиу.
Предупреждения: Фелипе, 21. Андре Силва, 23. Варди, 24. Слимани, 32. Данилу Перейра, 49. Хут, 54.
Судья: Джюнейт Чакыр (Турция).
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/championsleague/2016-2017/
баламошка
Лестер ещё всех отчебучит. "Не будите бодрую лисицу - она уже проснулась" (знаменитая гавайская пословица).
23:52 27 сентября