"Лестер" обыграл "Порту", "Копенгаген" разгромил "Брюгге"

"Копенгаген" на своем поле разгромил "Брюгге"†в матче 2-го тура Лиги чемпионов. В другой встрече группы G "Лестер" с минимальным счетом обыграл "Порту". Лидирует в турнирной таблице английский клуб, а на втором месте идет датский коллектив.

Лига чемпионов

2-й тур

Группа G

"Копенгаген" (Дания) – "Брюгге" (Бельгия) – 4:0 (0:0)

Голы: Денсвил, 53 - в свои ворота (1:0). Делани, 64 (2:0). Сантандер, 69 (3:0). Йергенсен Занка, 90+2 (4:0).

Нереализованный пенальти: Аугустинссон (К), 62 (вратарь)

"Копенгаген": Ольсен, Анкерсен, Йергенсен Занка, Юханссон, Аугустинссон, Вербич (Туту, 67), Делани, Квист, Фальк (Аманкво, 84), Корнелиус, Сантандер (Павлович, 79).

"Брюгге": Бютель, ван Рейн, Денсвил, Пулен, Де Бок, Вормер, Клаудемир, Симонс, Ванакен (Лимбомб, 46), Фоссен (М.Уэсли, 63), Искиэрдо (Фелипе Гедоз, 79).

Предупреждения: Йергенсен Занка, 56. Вормер, 58. Клаудемир, 88.

Судья: Томсон (Шотландия).

"Лестер" (Англия) – "Порту" (Португалия) – 1:0 (1:0)

Гол: Слимани, 25.

"Лестер": Шмейхель, Эрнандес, Хут, Морган, Фукс, Махрез (Грэй, 88), Амарти, Дринкуотер, Олбрайтон, Варди (Муса, 90+4), Слимани (Кинг, 82).

"Порту": Касильяс, Лаюн, Фелипе, Маркано, Теллес, Андре (Эррера, 63), Данилу Перейра, Оливер (Корона, 77), Андре Силва, Адриан (Жота, 63), Отавиу.

Предупреждения: Фелипе, 21. Андре Силва, 23. Варди, 24. Слимани, 32. Данилу Перейра, 49. Хут, 54.

Судья: Джюнейт Чакыр (Турция).