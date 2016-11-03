"Лестер" и "Копенгаген" сыграли вничью, "Порту" обыграл "Брюгге"

"Копенгаген" на своем поле сыграл вничью с "Лестером" в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов – 0:0. В параллельном матче группы G "Порту" на своем поле нанес поражение "Брюгге" со счетом 1:0.

"Лестер" набрал 10 очков и лидирует в группе. Команда Клаудио Раньери не пропустила ни одного мяча на турнире. На второе место вышел "Порту" с 7-ю баллами. На третье – "Копенгаген" (5 очков). У "Брюгге" нет очков и бельгийский клуб потерял математические шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Лига чемпионов

Групповой турнир

Группа G

"Лестер" (Англия) – "Копенгаген" (Дания) – 0:0

"Копенгаген": Ольсен, Анкерсен, Юханссон, Йергенсен Занка, Аугустинссон, Вербич (Куск, 83), Квист, Делэйни, Фальк (Туту, 65), Корнелиус, Сантандер.

"Лестер": Шмейхель, Эрнандес, Хут, Морган, Фукс, Махрез, Амарти, Дринкуотер, Шлупп (Окадзаки, 71), Варди, Муса.

Предупреждения: Дринкуотер, 22. Хут, 24. Эрнандес, 42. Морган, 78.

Судья: Брих (Германия).

02 ноября. Копенгаген. Стадион Parken Stadium.

"Порту" (Португалия) – "Брюгге" (Бельгия) – 1:0 (1:0)

Гол: Андре Силва, 37.

"Порту": Касильяс, Макси Перейра, Фелипе, Маркано, Теллес, Эррера (Невеш, 62), Данилу Перейра, Оливер, Отавиу (Лаюн, 79), Андре Силва, Жота (Корона, 71).

"Брюгге": Бютель, ван Рейн, Пулен, Денсвил, Кулс, Вормер, Клаудемир, Томас Пина, Болинголи-Мбомбо (Ванакен, 65), Диаби (Лимбомб, 46), Уэсли (Искиэрдо, 77).

Предупреждения: Эррера, 3. Денсвил, 34. Фелипе, 35. Диаби, 41. Вормер, 86. Клаудемир, 88.

Судья: Ундиано Мальенко (Испания).

02 ноября. Порту. Стадион do Dragao.