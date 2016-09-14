"Лестер" дебютировал в Лиге чемпионов с разгрома "Брюгге"

"Лестер" в гостевом матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов разгромил "Брюгге" – 3:0. Голами в составе подопечных Клаудио Раньери отметились Марк Олбрайтон и Рияд Махрез, оформивший дубль. Эта встреча стала для действующего чемпиона Англии дебютной в Лиге чемпионов.
В другой встрече группы G "Порту" и "Копенгаген" сыграли вничью – 1:1.
Лига чемпионов
Групповой турнир
1-й тур
Группа G
"Брюгге" (Бельгия) – "Лестер" (Англия) – 0:3 (0:2)
Голы: Олбрайтон, 5 (0:1). Махрез, 29 (0:2). Махрез, 61 - с пенальти (0:3).
"Брюгге": Бютель, ван Рейн, Денсвил, Энгелс (Пулен, 53), Де Бок, Вормер, Томас Пина, Симонс, Ванакен, Искиэрдо (Фелипе Гедоз, 77), Диаби (Фоссен, 62).
"Лестер": Шмейхель, Эрнандес, Морган, Хут, Фукс, Махрез (Грэй, 81), Дринкуотер, Амарти, Олбрайтон, Слимани (Ульоа, 62), Варди (Муса, 70).
Предупреждения: Симонс, 28. Энгелс, 35. Слимани, 48. Бютель, 60. Ульоа, 90. Вормер, 90+3.
Судья: Сидиропулос (Греция).
14 сентября. Брюгге. Jan Breydelstadion.
"Порту" (Португалия) – "Копенгаген" (Дания) – 1:1 (1:0)
Голы: Отавиу, 13 (1:0). Корнелиус, 52 (1:1).
"Порту": Касильяс, Лаюн, Маркано, Фелипе, Теллес, Корона (Депуатр, 62), Данилу Перейра, Эррера (Брахими, 70), Оливер, Отавиу (Жота, 82), Андре Силва.
"Копенгаген": Ольсен, Анкерсен, Юханссон, Йергенсен Занка, Аугустинссон, Грегуш, Квист (Антонссон, 90+3), Делани, Туту (Фальк, 77), Корнелиус, Сантандер (Вербич, 69).
Предупреждения: Грегуш, 13. Маркано, 64.
Удаление: Грегуш, 66.
Судья: Юг (Словения).
14 сентября. Порту. Стадион do Dragao.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/championsleague/2016-2017/groups/
delacrua
с такой группой даже Ростов выигрывал бы
23:49 14 сентября
Krasin
Муса теперь игрок замены, к сожалению
23:48 14 сентября
Red G. Best
fox on fire! молодцы
23:41 14 сентября