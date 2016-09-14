"Лестер" дебютировал в Лиге чемпионов с разгрома "Брюгге"

"Лестер" в гостевом матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов разгромил "Брюгге" – 3:0. Голами в составе подопечных Клаудио Раньери отметились Марк Олбрайтон и Рияд Махрез, оформивший дубль. Эта встреча стала для действующего чемпиона Англии дебютной в Лиге чемпионов.

В другой встрече группы G "Порту" и "Копенгаген" сыграли вничью – 1:1.

Лига чемпионов

Групповой турнир

1-й тур

Группа G

"Брюгге" (Бельгия) – "Лестер" (Англия) – 0:3 (0:2)

Голы: Олбрайтон, 5 (0:1). Махрез, 29 (0:2). Махрез, 61 - с пенальти (0:3).

"Брюгге": Бютель, ван Рейн, Денсвил, Энгелс (Пулен, 53), Де Бок, Вормер, Томас Пина, Симонс, Ванакен, Искиэрдо (Фелипе Гедоз, 77), Диаби (Фоссен, 62).

"Лестер": Шмейхель, Эрнандес, Морган, Хут, Фукс, Махрез (Грэй, 81), Дринкуотер, Амарти, Олбрайтон, Слимани (Ульоа, 62), Варди (Муса, 70).

Предупреждения: Симонс, 28. Энгелс, 35. Слимани, 48. Бютель, 60. Ульоа, 90. Вормер, 90+3.

Судья: Сидиропулос (Греция).

14 сентября. Брюгге. Jan Breydelstadion.

"Порту" (Португалия) – "Копенгаген" (Дания) – 1:1 (1:0)

Голы: Отавиу, 13 (1:0). Корнелиус, 52 (1:1).

"Порту": Касильяс, Лаюн, Маркано, Фелипе, Теллес, Корона (Депуатр, 62), Данилу Перейра, Эррера (Брахими, 70), Оливер, Отавиу (Жота, 82), Андре Силва.

"Копенгаген": Ольсен, Анкерсен, Юханссон, Йергенсен Занка, Аугустинссон, Грегуш, Квист (Антонссон, 90+3), Делани, Туту (Фальк, 77), Корнелиус, Сантандер (Вербич, 69).

Предупреждения: Грегуш, 13. Маркано, 64.

Удаление: Грегуш, 66.

Судья: Юг (Словения).

14 сентября. Порту. Стадион do Dragao.