13:36 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Лерой Сане: "Менхенгладбахская "Боруссия" не испугается "Манчестер Сити"

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Полузащитник "Манчестер Сити" Лерой Сане отметил, что его команде будет сложно обыграть менхенгладбахскую "Боруссию" в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Ранее хавбек играл в "Шальке" и хорошо знаком с этим противником.

– В Менхенгладбахе хорошая команда, показывающая эффективный футбол, – цитирует официальный сайт "горожан" Сане. – Лично мне приятно наблюдать за их игрой. Считаю, что лучше менхенгладбахской команды играют только "Бавария" и дортмундская "Боруссия". Перед "Сити" этот соперник страха не будет испытывать, потому что верит в выход в плей-офф.

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