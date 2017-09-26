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11:16 | Футбол — Лига чемпионов

Леонид Трахтенберг: "Ливерпуль" сам занимался организацией пресс-конференции Клоппа"

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Директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Леонид Трахтенберг в Твиттере сообщил, что организацией пресс-конференции главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа перед матчем 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов занимался не российский клуб, а гостевая команда. Накануне британские СМИ высказали недовольство качеством и продолжительностью предматчевого общения с наставником мерсисайдцев, который выразил недовольство работой микрофонов и качеством работы переводчицы.

- "Ливерпуль" отказался от услуг принимающей стороны и сам взялся за организацию пресс-конференции.Что из этого вышло-журналисты видели сами, - написал Трахтенберг.

Напомним, матч "Спартак" - "Ливерпуль" состоится сегодня. Начало игры - 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 2-й тур
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КОММЕНТАРИИ (8)
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Millwall82

Ну и личность Трахтенберга далеко не безупречная, это далеко не первый случай когда он свои косяки на других скидывает.

11:47

Millwall82

Ну ок. Ливерпуль. При чем тут мое отношение к Спартаку????? Вы думаете что Ливерпуль как серьезный клуб, будет сам переводчиков на русский искать? А зачем это британцам? Вот сами подумайте. Где логика???

11:45

bigzhuk1

Millwall82 === А ты полагаешь, у Ливерпуля Клопп занимается организацией пресс-конференций? Думаешь, у них нету своей пресс службы? Ты испытываешь неприязнь к нашему клубу, но зачем нести бред? Никогда не перестанут удивлять такие каменты по принципу лишь бы пернуть. Причем не важно в чью сторону. В сторону бомжатни у меня подобного уровня каменты тоже восторга не вызывают.

11:42

ЗЗ+

Не Клопп, а Ливерпуль, русским языком же написано.

11:31

Don

Millwall82, вонючка это не бомжатская ветка, здесь нет бомжей, ваша будет в четверг)

11:31

Millwall82

Даже когда твой косяк, ты никогда его не признаешь?

11:26

Millwall82

Ну это вообще ни в какие ворота, сам с усам(с), а товарищ Трахтенберг? Что Клопп сам по твоему искал по Москве переводчиков?

11:26

kapiio

Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - insider4bet.com

11:23