Леонид Трахтенберг: "Ливерпуль" сам занимался организацией пресс-конференции Клоппа"

Директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Леонид Трахтенберг в Твиттере сообщил, что организацией пресс-конференции главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа перед матчем 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов занимался не российский клуб, а гостевая команда. Накануне британские СМИ высказали недовольство качеством и продолжительностью предматчевого общения с наставником мерсисайдцев, который выразил недовольство работой микрофонов и качеством работы переводчицы.

- "Ливерпуль" отказался от услуг принимающей стороны и сам взялся за организацию пресс-конференции.Что из этого вышло-журналисты видели сами, - написал Трахтенберг.

Ливерпуль отказался от услуг принимающей стороны и сам взялся за организацию пресс-конференции.Что из этого вышло-журналисты видели сами... – Leonid Trahtenberg (@leotrahtenberg) 26 сентября 2017 г. ​

Напомним, матч "Спартак" - "Ливерпуль" состоится сегодня. Начало игры - 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

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