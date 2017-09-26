Леонид Трахтенберг: "Ливерпуль" сам занимался организацией пресс-конференции Клоппа"

Директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Леонид Трахтенберг в Твиттере сообщил, что организацией пресс-конференции главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа перед матчем 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов занимался не российский клуб, а гостевая команда. Накануне британские СМИ высказали недовольство качеством и продолжительностью предматчевого общения с наставником мерсисайдцев, который выразил недовольство работой микрофонов и качеством работы переводчицы.
- "Ливерпуль" отказался от услуг принимающей стороны и сам взялся за организацию пресс-конференции.Что из этого вышло-журналисты видели сами, - написал Трахтенберг.
Ливерпуль отказался от услуг принимающей стороны и сам взялся за организацию пресс-конференции.Что из этого вышло-журналисты видели сами...– Leonid Trahtenberg (@leotrahtenberg) 26 сентября 2017 г.
Напомним, матч "Спартак" - "Ливерпуль" состоится сегодня. Начало игры - 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
Неловкая пресс-конференция "Ливерпуля" в Москве
Юрген Клопп: "Каррера советовался с Конте? Я тоже знаком с людьми из "Челси"
Millwall82
Ну и личность Трахтенберга далеко не безупречная, это далеко не первый случай когда он свои косяки на других скидывает.
11:47
Millwall82
Ну ок. Ливерпуль. При чем тут мое отношение к Спартаку????? Вы думаете что Ливерпуль как серьезный клуб, будет сам переводчиков на русский искать? А зачем это британцам? Вот сами подумайте. Где логика???
11:45
bigzhuk1
Millwall82 === А ты полагаешь, у Ливерпуля Клопп занимается организацией пресс-конференций? Думаешь, у них нету своей пресс службы? Ты испытываешь неприязнь к нашему клубу, но зачем нести бред? Никогда не перестанут удивлять такие каменты по принципу лишь бы пернуть. Причем не важно в чью сторону. В сторону бомжатни у меня подобного уровня каменты тоже восторга не вызывают.
11:42
ЗЗ+
Не Клопп, а Ливерпуль, русским языком же написано.
11:31
Don
Millwall82, вонючка это не бомжатская ветка, здесь нет бомжей, ваша будет в четверг)
11:31
Millwall82
Даже когда твой косяк, ты никогда его не признаешь?
11:26
Millwall82
Ну это вообще ни в какие ворота, сам с усам(с), а товарищ Трахтенберг? Что Клопп сам по твоему искал по Москве переводчиков?
11:26
kapiio
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11:23