Леонид Трахтенберг: "Файер на игре с "Ливерпулем" может обернуться для "Спартака" матчем без зрителей"

Директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Леонид Трахтенберг отметил, что клуб сделал все возможное, чтобы получить минимальное наказание со стороны УЕФА за файер, брошенный фанатами красно-белых во время матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Марибора" (1:1). Он также добавил, что повторение подобного инцидента может привести к более серьезным санкциям.

– "Спартак" сделал все возможное, чтобы получить минимальное наказание со стороны УЕФА. И клуб этого добился, – отметил Трахтенберг. – В итоге получили 60 тысяч евро штрафа за файера и ракетницу, также наказаны закрытием гостевого сектора в Севилье. Объясню, почему это минимальное наказание. "Спартаку" грозило гораздо большее вплоть до матча без зрителей. Но появление файера в следующем матче может обернуться для нас куда более серьезными санкциями... Очень ценим своих болельщиков и рассчитываем, что в матче с "Ливерпулем" они нас не подведут. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Напомним, на матче "Марибор" – "Спартак" на гостевой трибуне использовали пиротехнику. Кроме того, кто-то из красно-белого сектора запустил ракету в центр поля. Она приземлилась недалеко от главного арбитра, немца Дениза Айтекина.

Встреча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Спартак" - "Ливерпуль" состоится 26 сентября в Москве.

Решение УЕФА: Болельщиков "Спартака" не пустят на гостевой матч с "Севильей"